''Dwight Howard beni toplu seks partisinde başka bir transla aldattı''

Masin Elije'den Dwight Howard için olay yaratan iddia

NBA’de Washington Wizard’da forması giyen Dwight Howard’la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Masin Elije adlı bir trans birey, Howard ile sevgili oldukları sırada tecrübeli pivotun toplu seks partisinde kendisini başka bir transla aldattığını iddia etti.

Birçok ses kaydı ve fotoğraf paylaşan Elije, bir trans bireyle aldatıldığını aktardı.

Howard'ın yakın arkadaşları tarafından susması için para teklif edildiğini aktaran Elije, bunun sonrasında ise ölüm tehditleri aldığını belirtti.

Yıldız oyuncunun para verip susturmaya çalıştığı öne sürülen Elije, “Ben bunu para almak için söylemedim. Howard’ı seviyorum ve onun için savaşacağım” diye konuştu.

Dwight Howard'dan ise şok iddialara yönelik henüz bir cevap gelmedi.

Elije'nin daha önce de bu suçlamaları rapçi Playboi Carti için yaptığı belirtildi.

Bir kitabı da olan Elije, daha önce birçok ünlü isim için de asılsız iddialarda bulunmuş.

Howard'ın tehdit iddialarına ne cevap vereceği ise merak konusu...