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TransAnatolia’da ilk gün tamamlandı

Red Bull Red Bull
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Red Bull’un desteği ile gerçekleştirilen dünyanın en büyük ve zorlu rallilerinden biri olan TransAnatolia Ralli Raid’de ilk gün geride kaldı. 10. yılına İstanbul’daki sembolik startla başlayan organizasyonda 4×4 otomobil, quad, motosiklet, SSV ve ATV kategorilerinde ilk gün liderleri belli oldu. TransAnatolia’nın ikinci etabı Bolu ile Haymana arasında koşuluyor.

TransAnatolia’da ilk gün tamamlandı

Red Bull’un desteği ile gerçekleştirilen dünyanın en büyük ve zorlu rallilerinden biri olan TransAnatolia Ralli Raid’de heyecan devam ediyor. Organizasyonun İstanbul-Bolu arasında düzenlenen ilk etabı sonrasında kategori liderleri belli oldu.

Toplamda 2880 kilometrelik yarışta 4×4 otomobil kategorisinde Ahmet Bağce-Mert Tepe, quad kategorisinde İsrafil Akyüz, motosiklet kategorisinde Xavier de Soultrait, SSV kategorisinde Çağdaş Çağlar-Ertuğrul Danışment ve ATV kategorisinde de Mustafa Daşgın birincilikleri elde ettiler.

22 Ağustos’ta tamamlanacak yarışta ikinci etap Bolu ile Haymana arasında koşulacak. 4×4 otomobil, quad, motosiklet, SSV ve ATV kategorilerinde toplam 70 araç, İstanbul’a şampiyon olarak dönmek için mücadele edecek.

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