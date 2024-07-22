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Transfer açıklandı! Can Keleş, resmen Beşiktaş'ta...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.07.2024 16:45
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Beşiktaş Kulübü, Fatih Karagümrük'te forma giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Can Keleş ile sözleşme imzaladı.

Transfer açıklandı! Can Keleş, resmen Beşiktaş'ta...

Konuyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, 2024-25 sezonu transfer çalışmaları kapsamında son olarak Fatih Karagümrük Kulübü’nde forma giyen genç orta saha oyuncusu Can Keleş’le sözleşme imzalamıştır.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Can Keleş’e, Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz” ifadelerini yer verildi.

5 GOL 4 ASİST

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22 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 35’i Süper Lig, 4’ü Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 39 maçta kırmızı-siyahlı formayı giydi ve 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Karagümrük beşiktaş
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