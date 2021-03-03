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Transfer bombası! Boupendza Fenerbahçe'de! Ali Koç detayı...

03.03.2021 16:19 | Son Güncelleme:
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Transfer bombası! Boupendza Fenerbahçe'de! Ali Koç detayı...

Bu sezon Hatayspor'da gösterdiği performansla herkesin beğenisini kazanan ve Krasnodar'a transferi son anda yatan Boupendza için flaş bir iddia gündeme geldi. Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği golcü futbolcu için Hatayspor'un Fenerbahçe ile anlaşma sağladığı, oyuncunun da bu transferde istekli olduğu aktarıldı. Sarı Lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un bu transfer için özel olarak devreye girdiği iddia edildi.

Fransız kulübü Bordeaux’dan sadece 350 bin euro’ya alınan ve Süper Lig’de gösterdiği mükemmel performansın ardından tüm dikkatleri üzerinde toplayan Aaron Boupendza için Krasnodar 8.1 milyon Euro artı bir sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif etmişti.

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Rus ekibiyle hemen hemen her konuda anlaşmaya varan Hatayspor yönetimi Boupendza’nın satışından son anda vazgeçerken Transferde son adna araya Ali Koç’un girdiği ve teklifi biraz daha yükselterek yıldız golcünün işini bitirdiği gündeme gelmişti.

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Aradan geçen 10 gün süre içerisinde Boupendza’dan ‘Fenerbahçe ve Galatasaray’da oynamak isterim’ açıklamaları gelirken Sarı lacivertli kulübün bu fazla işi uzatmadığı ve 24 yaşındaki Gabonlu’ya lig biter bitmez ‘çubukluyu’ giydireceği bildirildi.

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Bu sezon Cisse, Samatta, Ademi gibi forvetlerde karavana atan Fenerbahçe’nin Boupenzda transferiyle bu problemi çözeceği düşünülürken iki taraf arasındaki anlaşmanın detayları da ortaya çıktı.

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Önümüzdeki sezon serbest kalacak olan Boupendza için Hatayspor’a 8,5 milyon Euro ödemeyi kabul eden Ali Koç’un kulübün tesislerini de yapacağı öğrenilirken, Koç’un Akdeniz ekibinin yeni stat projesine de destek vereceği kaydedildi.Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile görüşmelerini sürdüren Ali Koç’un şehrin stat ve yeni tesis hamleleri karşısında elinden gelen özveriyi sarfedeceği aktarılırken Boupendza’nın da bu anlaşmadan oldukça mutlu olduğu ve tecrübeli forvetin ufak ufak İstanbul hazırlıklarına başladığı ifade edildi.Bu sezon ligde 23 maça çıkan Aaron Boupendza 18 gol atma başarısı gösterdi.


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Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Hatayspor
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
25 transfer yapıpta hala başarı gelmediyse Emre Belezoğlu Erol acil istifa etmeli.Üç yıldır başkanlık yapan Ali Koç’un hiç bir başarısı olmamasına rağmen ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaraya her yıl yenilerek fenerbahçe camiasını kepaze etmiştir
Başarısızlığını tranfer haberleriyle örtmeye çalışan basiretsiz ve vizyonsuz bir başkan.. Ali koç istifa, aziz yıldırım dön büyük başkan ...
Kulübüde Ali Koça satsaydınız tam olurdu bu ne la

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