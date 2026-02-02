Transfer Bombası: Jhon Duran defteri kapanıyor! Yeni takımı bile belli oldu

Fenerbahçe'de forvet hattı tümden değişiyor. Sarı-lacivertli ekip son dönemde performansıyla saç baş yoldurtan Youssef En-Nesyri e Jhon Duran için flaş hamleler yapmaya hazırlanıyor.

AYRILIK İÇİN ANLAŞILDI!

Fenerbahçe, Jhon Duran’ın kiralık sözleşmesini feshetmek için oyuncu ve Al-Nassr’la prensipte anlaşma sağladı. Yıldız futbolcuda yol ayrımı için geri sayım başladı.

Kolombiyalı golcünün Zenit ile anlaşması bekleniyor. Rus ekibi, oyuncunun maaşının 4 milyon eurosunu karşılamaya hazır. Duran’ın yeni sözleşmesinde satın alma opsiyonunun da yer alması bekleniyor.

40 MİLYON EURO...

Transferin gerçekleşmesi halinde sözleşmede 40 milyon euroluk opsiyon maddesi de yer alacak. Anlaşma resmiyete dökülürse Fenerbahçe, Duran'ın kiralık sözleşmesini feshedecek.

SIDIKI CHERIF GELDİ! SIRA AS FORVETTE...

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe ile Al-Ittihad, Youssef En-Nesyri transferi için para + Kanté takası konusunda anlaşmaya vardı. Suudi kulübü, Kanté’yi bu takasta 4 milyon euro olarak değerledi. Transferin tamamlanması için En-Nesyri’nin Al-Ittihad ile anlaşması bekleniyor.

Eğer En-Nesyri de anlaşmayı kabul eder ve oyuncu ayrılırsa, Fenerbahçe transferin kapanmasına kısa bir süre kala forvet arayışına girecek. Sarı-lacivertli ekip Fransız oyuncu Sidiki Cherif'i transfer ettiğinden dolayı sadece takıma as forvet almak için uğraş verecek.

LILLE VE JUVENTUS'DA İLGİLENMİŞTİ! ONUN TERCİHİ RUSYA...

Transfer döneminin son günlerinde adı Lille ve Juventus ile anılan Kolombiyalı golcü kararını Rus ekibi Zenit'den yana verdi. Suudi Arabistan-Rusya ve Türkiye üçgeninde transferin detayları görüşülürken, Jhon Duran'ın kısa süre içerisinde Fenerbahçe'den ayrılacağı ve kendisini Zenit'e götüren anlaşmaya imza atacağı bildirili.

DURAN'IN PERFORMANSI...

Sezon başında Al-Nassr'dan kiralanan 22 yaşındaki oyuncu, sarı lacivertli formayla çıktığı 21 maçta 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.