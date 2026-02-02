SPOR

Transfer Bombası: Jhon Duran defteri kapanıyor! Yeni takımı bile belli oldu

SON DAKİKA Fenerbahçe Haberleri... Fenerbahçe'de transfer operasyonu hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli takım sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran'da ayrılık resmileşiyor. Performansından bir türlü tam bir şekilde randıman alınamayan golcü oyuncu için sözleşme feshi yüksek sesle konuşuluyor.

Transfer Bombası: Jhon Duran defteri kapanıyor! Yeni takımı bile belli oldu
Burak Kavuncu
Jhon Duran

Jhon Duran

KOL Kolombiya
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'de forvet hattı tümden değişiyor. Sarı-lacivertli ekip son dönemde performansıyla saç baş yoldurtan Youssef En-Nesyri e Jhon Duran için flaş hamleler yapmaya hazırlanıyor.

AYRILIK İÇİN ANLAŞILDI!

Transfer Bombası: Jhon Duran defteri kapanıyor! Yeni takımı bile belli oldu 1

Fenerbahçe, Jhon Duran’ın kiralık sözleşmesini feshetmek için oyuncu ve Al-Nassr’la prensipte anlaşma sağladı. Yıldız futbolcuda yol ayrımı için geri sayım başladı.

Kolombiyalı golcünün Zenit ile anlaşması bekleniyor. Rus ekibi, oyuncunun maaşının 4 milyon eurosunu karşılamaya hazır. Duran’ın yeni sözleşmesinde satın alma opsiyonunun da yer alması bekleniyor.

40 MİLYON EURO...

Transfer Bombası: Jhon Duran defteri kapanıyor! Yeni takımı bile belli oldu 2

Transferin gerçekleşmesi halinde sözleşmede 40 milyon euroluk opsiyon maddesi de yer alacak. Anlaşma resmiyete dökülürse Fenerbahçe, Duran'ın kiralık sözleşmesini feshedecek.

SIDIKI CHERIF GELDİ! SIRA AS FORVETTE...

Transfer Bombası: Jhon Duran defteri kapanıyor! Yeni takımı bile belli oldu 3

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe ile Al-Ittihad, Youssef En-Nesyri transferi için para + Kanté takası konusunda anlaşmaya vardı. Suudi kulübü, Kanté’yi bu takasta 4 milyon euro olarak değerledi. Transferin tamamlanması için En-Nesyri’nin Al-Ittihad ile anlaşması bekleniyor.

Eğer En-Nesyri de anlaşmayı kabul eder ve oyuncu ayrılırsa, Fenerbahçe transferin kapanmasına kısa bir süre kala forvet arayışına girecek. Sarı-lacivertli ekip Fransız oyuncu Sidiki Cherif'i transfer ettiğinden dolayı sadece takıma as forvet almak için uğraş verecek.

LILLE VE JUVENTUS'DA İLGİLENMİŞTİ! ONUN TERCİHİ RUSYA...

Transfer Bombası: Jhon Duran defteri kapanıyor! Yeni takımı bile belli oldu 4

Transfer döneminin son günlerinde adı Lille ve Juventus ile anılan Kolombiyalı golcü kararını Rus ekibi Zenit'den yana verdi. Suudi Arabistan-Rusya ve Türkiye üçgeninde transferin detayları görüşülürken, Jhon Duran'ın kısa süre içerisinde Fenerbahçe'den ayrılacağı ve kendisini Zenit'e götüren anlaşmaya imza atacağı bildirili.

DURAN'IN PERFORMANSI...

Transfer Bombası: Jhon Duran defteri kapanıyor! Yeni takımı bile belli oldu 5

Sezon başında Al-Nassr'dan kiralanan 22 yaşındaki oyuncu, sarı lacivertli formayla çıktığı 21 maçta 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.

