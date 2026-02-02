Aris'e yenilen Ergin Ataman'a Yunan Başkan'dan şok! Resmen çıldırdı! "Eğer dönmeye yüzünüz varsa..."

Yunanistan Basketbol Ligi'nde başarılarıyla dikkat çeken koç Ergin Ataman'a başkan Dimitris Giannakopoulos'dan büyük tepki geldi. Yunan başkan, koç Ergin Ataman'ı istifaya davet etti. Panathinaikos'un ilginç çıkışlarıyla tanınan başkanı Dimitris Giannakopoulos bu hareketiyle resmen gündem oldu...

PANATHINAIKOS’A ARİS ŞOKU

Karşılaşmaya iki takım da tempolu başlarken ilk çeyrek büyük çekişmeye sahne oldu. Aris, hücumdaki yüksek yüzdesiyle ilk periyodu 22-23 geride kapatsa da ikinci çeyrekte savunma sertliğini artırarak devreye 42-42’lik eşitlikle gidildi.

Üçüncü çeyrek ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçti. Aris özellikle dış atışlardaki etkili performansıyla farkı açmayı başardı ve son bölüme 63-56 önde girdi. Final periyodunda Panathinaikos’un geri dönüş çabaları sonuç verse de normal süre 87-87 eşitlikle tamamlandı ve maç uzatmaya gitti.

Uzatma bölümünde sahne alan taraf ise Aris oldu. Taraftarının da desteğini arkasına alan ev sahibi ekip, 15-8’lik seri yakalayarak parkeden 102-95 galip ayrıldı. Bu sonuçla Aris kritik bir galibiyete imza atarken, Panathinaikos zirve yarışında önemli bir yara aldı.

BAŞKAN ÇILDIRDI! "BAŞ ANTRENÖRLER, YARDIMCI ANTRENÖRLER…"

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Aris mağlubiyetinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Baş antrenörler, yardımcı antrenörler… Nerede olduğunuzun farkında bile değilsiniz. Burası Panathinaikos!

Umarım Atina’ya geri döndüğünüzde; eğer dönmeye yüzünüz varsa hepiniz istifa edersiniz. Tüm oyuncular da hep birlikte."

"UYUMANIZA İZİN VERMEYECEĞİM!"

Dimitris Giannakopoulos, “Burada, yağmur altında... Israr edeceğim ve söyleyeceğim. Uyumanıza izin vermeyeceğim. Burada, bu masada, mayıs ayında EuroLeague kupası olacak. İstediğinizi söyleyemeyeceksiniz.” dedi.

ATAMAN'DAN YUNANİSTAN'DA BÜYÜK BAŞARI...

2023'te Yunanistan ekibi Panathinaikos ile anlaşan koç Ergin Ataman, ilk sezonunda EuroLeague şampiyonluğunu kazandı ve 13 yıllık hasrete son verdi. Aynı sezon Yunanistan Ligi'nde de şampiyonluk elde etti. 2024-25 sezonunda EuroLeague Dörtlü Finali oynadı ve Ataman, son altı sezonunda beşinci kez Dörtlü Final'e kaldı. Aynı sezon Yunanistan Kupası'nı kazandı.