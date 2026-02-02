Fenerbahçe–Al-Ittihad–Al-Hilal üçgeninde transferde sıcak saatler! Kante, En-Nesyri ve Benzema

Fenerbahçe-Al-Ittihad-Al-Hilal üçgeninde olanlar oldu ve transfer bombaları ardı ardına patlaıyor. Sarı-lacivertli takım uzun süredir kadrosuna katmka içn büyük uğraşlar verdiği Kante için Al-Ittihad ile takas formulünü devreye soktu ve Kante için anlaşmaya varıldı. İşte bermuda şeytan üçgeninde yaşananlar...

MÜJDE! KANTE GELİYOR!

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun özel haberine göre Fenerbahçe ile Al-Ittihad, Youssef En-Nesyri transferi için para + Kanté takası konusunda anlaşmaya vardı. Suudi kulübü, Kanté’yi bu takasta 4 milyon euro olarak değerledi. Transferin tamamlanması için En-Nesyri’nin Al-Ittihad ile anlaşması bekleniyor.

Öte yandan Fenerbahçe, N'Golo Kanté ile 2.5 yıllık anlaşmaya vardı.

EN-NESYRI VEDA EDİYOR! TAKAS FORMULÜ İÇİN OYUNCU BEKLENİYOR...

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için Al-Ittihad'ın yaptığı teklifi kabul etti. Youssef En-Nesyri'nin temsilcisi de görüşmelere dahil edildi. Anlaşmanın tamamlanması için; Oyuncunun kararı bekleniyor.

KULÜBÜNDEN KANTE AÇIKLAMA GELDİ! KADROYA ALINMAMIŞTI...

Yaşanan gelişmenin ses getirmesinin ardından Al-Ittihad'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Suudi ekibi, Kante'nin sakatlık nedeniyle kadroya alınmadığını, "N'Golo Kante'nin Al-Fateh maçında aldığı darbe nedeniyle sol göğüs kafesinde ezilme meydana geldiği tespit edildi. Oyuncunun sağlık heyeti gözetimi altında tedavisi sürüyor." ifadeleri ile duyurdu.

YAPBOZUN PARÇALARI İÇİN BENZEMA GEREKLİ...

Fenerbahçe ile Al-Ittihad arasındaki transferlerin netleşmesi için Ittihad forması giyen Benzema'nın da Al-Hilal ile anlaşaması gerekli. Takımdan aryılmak istediğini ve Al-Hilal ile anlaştığını açıklayan Benzema, transferin tamamlanması ile tüm taşlar yerine oturacak.

Benzema sözleşme uzatma konusunda yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle kulüple sorun yaşıyor. Fransız yıldızın, transfer dönemi sona ermeden Al-Hilal'e transfer olma ihtimalinin olduğu aktarıldı.

RONALDO'NUN UYARISI FENERİ ÜZDÜ!

Al-Hilal forması giyen Cristiano Ronaldo, 'adil rekabet ortamına zarar vereceği' gerekçesiyle Karim Benzema’nın Al-Hilal’e transferine karşı çıkıyor. Al-Hilal, Al-Ittihad, Benzema’nın Temsilcisi ve Saudi Pro League yönetimi, sorunu çözmek için görüşmelerini sürdürüyor.