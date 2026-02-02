SPOR

Fenerbahçe–Al-Ittihad–Al-Hilal üçgeninde transferde sıcak saatler! Kante, En-Nesyri ve Benzema

SON DAKİKA Fenerbahçe Haberleri... Dünya transfer piyasasını sarsacak bir takas Fenerbahçe ile Al-Ittihad arasında gerçekleşmek üzere. Sarı-lacivertli takımda eleştiri oklarının hedefi olan Youssef En-Nesyri Suudi Arabistan'a giderken, N'Golo Kanté ise Fenerbahçe'ye geliyor. İŞte iki taraf arasındaki anlaşmanın detayları...

Burak Kavuncu

Fenerbahçe-Al-Ittihad-Al-Hilal üçgeninde olanlar oldu ve transfer bombaları ardı ardına patlaıyor. Sarı-lacivertli takım uzun süredir kadrosuna katmka içn büyük uğraşlar verdiği Kante için Al-Ittihad ile takas formulünü devreye soktu ve Kante için anlaşmaya varıldı. İşte bermuda şeytan üçgeninde yaşananlar...

MÜJDE! KANTE GELİYOR!

Fenerbahçe–Al-Ittihad–Al-Hilal üçgeninde transferde sıcak saatler! Kante, En-Nesyri ve Benzema 1

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun özel haberine göre Fenerbahçe ile Al-Ittihad, Youssef En-Nesyri transferi için para + Kanté takası konusunda anlaşmaya vardı. Suudi kulübü, Kanté’yi bu takasta 4 milyon euro olarak değerledi. Transferin tamamlanması için En-Nesyri’nin Al-Ittihad ile anlaşması bekleniyor.

Öte yandan Fenerbahçe, N'Golo Kanté ile 2.5 yıllık anlaşmaya vardı.

EN-NESYRI VEDA EDİYOR! TAKAS FORMULÜ İÇİN OYUNCU BEKLENİYOR...

Fenerbahçe–Al-Ittihad–Al-Hilal üçgeninde transferde sıcak saatler! Kante, En-Nesyri ve Benzema 2

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için Al-Ittihad'ın yaptığı teklifi kabul etti. Youssef En-Nesyri'nin temsilcisi de görüşmelere dahil edildi. Anlaşmanın tamamlanması için; Oyuncunun kararı bekleniyor.

KULÜBÜNDEN KANTE AÇIKLAMA GELDİ! KADROYA ALINMAMIŞTI...

Fenerbahçe–Al-Ittihad–Al-Hilal üçgeninde transferde sıcak saatler! Kante, En-Nesyri ve Benzema 3

Yaşanan gelişmenin ses getirmesinin ardından Al-Ittihad'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Suudi ekibi, Kante'nin sakatlık nedeniyle kadroya alınmadığını, "N'Golo Kante'nin Al-Fateh maçında aldığı darbe nedeniyle sol göğüs kafesinde ezilme meydana geldiği tespit edildi. Oyuncunun sağlık heyeti gözetimi altında tedavisi sürüyor." ifadeleri ile duyurdu.

YAPBOZUN PARÇALARI İÇİN BENZEMA GEREKLİ...

Fenerbahçe–Al-Ittihad–Al-Hilal üçgeninde transferde sıcak saatler! Kante, En-Nesyri ve Benzema 4

Fenerbahçe ile Al-Ittihad arasındaki transferlerin netleşmesi için Ittihad forması giyen Benzema'nın da Al-Hilal ile anlaşaması gerekli. Takımdan aryılmak istediğini ve Al-Hilal ile anlaştığını açıklayan Benzema, transferin tamamlanması ile tüm taşlar yerine oturacak.

Benzema sözleşme uzatma konusunda yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle kulüple sorun yaşıyor. Fransız yıldızın, transfer dönemi sona ermeden Al-Hilal'e transfer olma ihtimalinin olduğu aktarıldı.

RONALDO'NUN UYARISI FENERİ ÜZDÜ!

Fenerbahçe–Al-Ittihad–Al-Hilal üçgeninde transferde sıcak saatler! Kante, En-Nesyri ve Benzema 5

Al-Hilal forması giyen Cristiano Ronaldo, 'adil rekabet ortamına zarar vereceği' gerekçesiyle Karim Benzema’nın Al-Hilal’e transferine karşı çıkıyor. Al-Hilal, Al-Ittihad, Benzema’nın Temsilcisi ve Saudi Pro League yönetimi, sorunu çözmek için görüşmelerini sürdürüyor.

