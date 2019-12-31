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  4. Transfer bombası patladı! Badou Ndiaye, Trabzonspor ile anlaştığını duyurdu

Transfer bombası patladı! Badou Ndiaye, Trabzonspor ile anlaştığını duyurdu

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 31.12.2019 19:23 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Trabzonspor, Badou Ndiaye transferini bitirdi. Ndiaye sosyal medya hesabından transferi formayı giyip, "Yeni yıl sürprizi" diyerek paylaştı.

Transfer bombası patladı! Badou Ndiaye, Trabzonspor ile anlaştığını duyurdu

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Trabzonspor Badou N'diaye

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Galatasaray senin yokluğunu çok arıyor Türkiye de en beğendiğim futbolcuydu inşallah yeni takımında başarılı olursun
ünal hoca olmadıktan sonra anca 5. olursunuz
Müthiş transfer.
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