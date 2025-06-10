Transfer bombası patladı patlayacak! Oyuncu Beşiktaş’ı istiyor…

Beşiktaş'ta sağ bek transferi için gündeme Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Osayi Samuel geldi. 27 yaşındaki Nijeryalı sağ bek ile yapılan ilk görüşmeler olumlu geçti. Nijeryalı oyuncunun siyah-beyazlılardan 2.5 milyon euro yıllık ücret ve 1 milyon euro imza parası istediği öğrenildi. Beşiktaş'ın ise Osayi-Samuel'e yıllık 2 milyon euro önerdiği ve imza parasında indirim istediği gelen bilgiler arasında.

İNGİLİZ VE FRANSIZLAR PEŞİNİ BIRAKMIYOR!

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Nijeryalı futbolcu Ligue 1 temsilcisi Rennes’in transfer listesinde. Foot-Sur7'nin haberine göre Rennes, sezon sonunda Stuttgart ile anlaşan Lorenz Assignon’un yerine Osayi-Samuel’i transfer etmek istiyor. Ancak oyuncunun yıllık istediği maaş bu transferin önündeki en büyük engel durumunda.

Bir diğer iddia ise İngiliz basınından geldi. Crystal Palace da Osayi-Samuel'i transfer etmek isteyen ekipler arasında.

NİJERYALI TÜRKİYE’DE KALMAYA İKNA OLDU…

Geçtiğimiz sene İngiltere’ye dönmek istediğini belirtip Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatmayan yıldız oyuncu, artık Türkiye'de kalmaya ikna oldu.