Transfer görüşmesi değil, DM kutusu! Beşiktaş'ta olay ifşa: "Instagram'dan menajer kovalıyorlar"

Ünlü spor muhabiri Sercan Dikme, canlı yayında bombayı patlattı! Kulüp yönetiminin transfer stratejisini ve işleyişini yerin dibine sokan Dikme, menajerlere ulaşma yöntemini açıklayınca izleyenler kulaklarına inanamadı. "Profesyonellik" tartışması yeniden alevlendi!

Emre Şen

Transfer dönemindeki sessizlik ve başarısızlıklar tartışılırken, Sercan Dikme'nin ortaya attığı iddia gündemi sarstı. Yönetimin transfer politikası ve kurumsallıktan uzak tavrı, çarpıcı bir örnekle gözler önüne serildi.

"INSTAGRAM DM'DEN MENAJERE ULAŞIYORLAR"

Yönetimin transfer yapmaya çalışırken izlediği yolu eleştiren Sercan Dikme, kulübün içinde bulunduğu plansızlığı şu sert sözlerle ifşa etti:

"Instagram'da DM (Direkt Mesaj) üzerinden menajerlere ulaşmaya çalışıyorlar. Hangi futbol planlamasından, hangi profesyonellikten bahsediyoruz?"

"AMATÖRLÜK" TEPKİSİ

Milyonlarca Euro'nun döndüğü futbol sektöründe, resmi kanallar veya profesyonel iletişim ağları yerine sosyal medya üzerinden oyuncu temsilcilerine ulaşılmaya çalışılması, camiada "amatörlük" olarak yorumlandı. Dikme'nin bu sözleri, özellikle transfer bekleyen taraftarların tepkisini daha da artırdı.

"YÖNETİM İSTİFA" SESLERİ

Golden sonra takıma desteğini kesen Beşiktaşlı taraftarlar, hep bir ağızdan "Yönetim istifa" tezahüratları yaparak kulüp yönetimini protesto etti. Stadyumda uzun süre yönetim aleyhine sloganlar atıldı.

"SERDAL ADALI" VE "TRANSFER" TEPKİSİ

Taraftarların, "Serdal Adalı Beşiktaş nerede?" şeklindeki tezahüratları dikkat çekti.

Ayrıca kadro mühendisliğinden memnun olmayan Siyah-Beyazlılar, "Transferler nerede?" diye bağırarak yönetimin transfer politikasını da sert bir dille eleştirdi.

Anahtar Kelimeler:
Serdal Adalı beşiktaş
