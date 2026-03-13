Herkes bu tabloyu bekliyordu: Galatasaray kazandı, Samsunspor kaybetti! Ülke puanı sil baştan...

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’nin göğsünü kabartan Galatasaray, evinde ağırladığı Liverpool’u 1-0’lık skorla geçerek rövanş öncesi avantajı cebine koydu. Ancak Konferans Ligi’nden gelen haber moralleri bozdu; temsilcimiz Samsunspor, sahasında Rayo Vallecano’ya 3-1 boyun eğdi. Bir galibiyet ve bir mağlubiyet sonrası gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. İşte Türkiye’nin Avrupa arenasındaki yeni karnesi...
UEFA ülke puanında son durum şöyle...
1- İngiltere: 113.575
2- İtalya: 98.588
3- İspanya: 93.234
4- Almanya: 89.117
5- Fransa: 80.712
6- Portekiz: 69.666
7- Hollanda: 67.345
8- Belçika: 61.850
9- TÜRKİYE: 51.475
10- Çekya: 48.325
11- Yunanistan: 47.512
12- Polonya: 46.250
• Galatasaray - 19.750
• Fenerbahçe - 14.000
• Samsunspor - 13.625
• Başakşehir - 3.500
• Beşiktaş - 2.500
Bu sezon Konferans Ligi'ne 4 takımla katılan Polonya, topladığı 15.250 puanla UEFA ülke puanı sıralamasında en fazla puan toplayan 7. ülke konumunda.
Temsilcimiz Samsunspor ise Konferans Ligi etabından gruptan çıktı. Ardından karşılaştığı Shkendija'yı da geçerek adını son 16 turuna yazdırdı. Son 16 turunda İspanyol temsilcisi Raya Vallecano'ya evinde 3-1 yenilen Karadeniz temsilcisi ikinci maç öncesi turu zora soktu. Temsilcimiz şu ana kadar 13.625 puan toplarak ülkemizi gururlandırdı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum