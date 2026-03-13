Herkes bu tabloyu bekliyordu: Galatasaray kazandı, Samsunspor kaybetti! Ülke puanı sil baştan...

Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray, dünya devi Liverpool’u İstanbul’da tek golle dize getirerek Avrupa’yı salladı. Konferans Ligi’nde ise ekibimiz Samsunspor, Rayo Vallecano karşısında şanssız bir gece yaşadı. İşte gecenin tüm detayları ve güncel ülke puanı tablosu...

Herkes bu tabloyu bekliyordu: Galatasaray kazandı, Samsunspor kaybetti! Ülke puanı sil baştan...
Burak Kavuncu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’nin göğsünü kabartan Galatasaray, evinde ağırladığı Liverpool’u 1-0’lık skorla geçerek rövanş öncesi avantajı cebine koydu. Ancak Konferans Ligi’nden gelen haber moralleri bozdu; temsilcimiz Samsunspor, sahasında Rayo Vallecano’ya 3-1 boyun eğdi. Bir galibiyet ve bir mağlubiyet sonrası gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. İşte Türkiye’nin Avrupa arenasındaki yeni karnesi...

ÜLKE PUANI BELLİ OLDU!

Herkes bu tabloyu bekliyordu: Galatasaray kazandı, Samsunspor kaybetti! Ülke puanı sil baştan... 1

UEFA ülke puanında son durum şöyle...

1- İngiltere: 113.575

2- İtalya: 98.588

3- İspanya: 93.234

4- Almanya: 89.117

5- Fransa: 80.712

6- Portekiz: 69.666

7- Hollanda: 67.345

8- Belçika: 61.850

9- TÜRKİYE: 51.475

10- Çekya: 48.325

11- Yunanistan: 47.512

12- Polonya: 46.250

UEFA KULÜPLER SIRALAMASI'NDA SON DURUM!

Herkes bu tabloyu bekliyordu: Galatasaray kazandı, Samsunspor kaybetti! Ülke puanı sil baştan... 2

  1. Fenerbahçe - 57.750
  2. Galatasaray - 53.500
  3. Başakşehir - 19.500
  4. Beşiktaş - 15.500
  5. Sivasspor - 12.500
  6. Trabzonspor - 11.000
  7. Samsunspor - 10.295

BU SEZON ÜLKE PUANINA KATKILARI AÇIKLANDI...

Herkes bu tabloyu bekliyordu: Galatasaray kazandı, Samsunspor kaybetti! Ülke puanı sil baştan... 3

• Galatasaray - 19.750
• Fenerbahçe - 14.000
• Samsunspor - 13.625
• Başakşehir - 3.500
• Beşiktaş - 2.500

KONFERANS LİGİ'NİN ÖNEMİ...

Herkes bu tabloyu bekliyordu: Galatasaray kazandı, Samsunspor kaybetti! Ülke puanı sil baştan... 4

Bu sezon Konferans Ligi'ne 4 takımla katılan Polonya, topladığı 15.250 puanla UEFA ülke puanı sıralamasında en fazla puan toplayan 7. ülke konumunda.

Temsilcimiz Samsunspor ise Konferans Ligi etabından gruptan çıktı. Ardından karşılaştığı Shkendija'yı da geçerek adını son 16 turuna yazdırdı. Son 16 turunda İspanyol temsilcisi Raya Vallecano'ya evinde 3-1 yenilen Karadeniz temsilcisi ikinci maç öncesi turu zora soktu. Temsilcimiz şu ana kadar 13.625 puan toplarak ülkemizi gururlandırdı.

