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Transfer haberleri: Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran hamle! Milyonlarca euroluk yıldız golcü Kadıköy'e geliyor

16.11.2023 16:37 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor deplasmanından aldığı 1 puanla milli araya lider olarak giren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - lacivertlilerde yedek kulübesine adeta hapsolan Michy Batshuayi'nin devre arasında takımdan ayrılması beklenirken, yerine gelmesi planlanan isim de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Transfer haberleri: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor deplasmanına çıkmıştı. Sarı - lacivertlielr, Yeni Adana Stadyumu'nda ounanan müsabakadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmış ve milli araya liderlik koltuğunda oturarak girmişti. 1. sırayı Galatasaray'dan geri alan Kanarya'da transfer hareketliliği de başladı.

BATSHUAYI'NİN AYRILIĞI BEKLENİYOR

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Fenerbahçe'de kaptan Edin Dzeko'nun gösterdiği performans ve liderliği sonrasında yedek kulübesinden çıkmakta zorlanan Michy Batshuayi'nin devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor.

TIMO WERNER GÜNDEME GELDİ

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Belçikalı yıldızın olası ayrılığı sonrası hücum hattına takviye planlayan sarı - lacivertlilerde gündeme Timo Werner ismi geldi. Chelsea'nin 53 milyon euroya transfer ettiği ancak beklenen performansı alamamasının ardından 20 milyon euroya Leipzig'e geri gönderdiği Werner, Alman kulübünde istediği forma şansını bulamadı.

LEIPZIG ONAY VERDİ

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Daha fazla forma giymeyi hedefleyen ve bu durumdan rahatsız olan Alman golcünün, kulübüyle problemini paylaştığı öğrenildi. Leipzig'in de 27 yaşındaki golcüye yeşil ışık yaktığı kaydedildi.

FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

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Leipzig'in sezon sonuna kadar kiralık olarak göndermek istediği yıldız futbolcu için Fenerbahçe'nin devreye girdiği şartların oldukça uygun olduğu aktarıldı. EURO 2024'te Almanya Milli Takımı'nın formasını terletmeyi planlayan ve bu hedef doğrultusunda daha fazla forma giyebileceği bir kulüpte oynamak isteyen Werner'in Fenerbahçe'ye sıcak baktığı belirtildi.

Hücumun her bölgesinde oynayabilen Werner, sarı - lacivertlilerde birçok futbolcuyla forma rekabeti yaşayabilir.

Bu sezon Leipzig formasıyla 13 resmi maça çıkan Werner, 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

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