Transfer haberleri: Galatasaray'da 3 yıldızın bileti kesildi! Gelecek isimler de belli oldu

Galatasaray transfer haberleri: Atakaş Hatayspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında kozlarını paylaşmıştı. Mersin Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Hatayspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini alan sarı - kırmızılılar, milli araya toparlanma hedefiyle girdi.

Orta sahada problem yaşadığı belirtilen Galatasaray'da bir yandan da transfer için de çalışmalar devam ediyor.

YILDIZ İSİMLER AYRILACAK

Milliyet'in haberine göre sezon başında Tottenham'dan kiralanan Tanguy Ndombele ve yaz döneminde adı satış listesinde olan Sergio Oliveira ile yolların ayrılması gündemde. Ayrıca 36 yaşındaki Mertens de iyi bir teklif gelirse satılacak.

İLK HEDEF THOMAS PARTEY

Orta sahada daha tempolu isimlerle yola devam etmek isteyen Cimbom'un hocası Okan Buruk, Arsenal’den Thomas Partey’i kadrosuna katmayı planlıyor. İngiliz basınına göre 30 yaşındaki futbolcuyla Arsenal’in yolları ocak ayında kesin olarak ayrılacak.

Galatasaray Yönetimi'nin, Buruk'un raporunu sunduğu günden bu yana Ganalı oyuncuyla dirsek temasında olduğu kaydedildi.. Eğer Arsenal ile Partey arasında sözleşme feshi gündeme gelirse sarı - kırmızılılar vakit kaybetmeden devreye girip transferi gerçekleştirecek.

BURUK'UN DİĞER TALEBİ: BREIVIK

Öte yandan Okan Buruk'un istediği bir diğer yıldız ismin ise Emil Breivik olduğu aktarıldı. Molde forması giyen 23 yaşındaki Norveçli orta saha için Buruk'un 'Kesinlikle alınmalı' talimatını verdiği kaydedildi.





