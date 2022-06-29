Transfer iddiaları sonrası çılgına döndü! Yıldız isme G.Saray sorgusu

Yeni sezon için çalışmalarına hız kesmeden devam eden ve geçtiğimiz günlerde yeni hocası Okan Buruk liderliğinde topbaşı yapan Galatasaray, ilk transfer hamlesini geçtiğimiz sezon Konyaspor formasıyla gösterdiği başarılı performansla tüm takımların gözdesi haline gelen Abdülkerim Bardakcı'yı renklerine bağlayarak yapan Galatasaray, temaslarını sıklaştırmış durumda.

Yeni başkan Dursun Özbek'in "Nokta transferler yapacağız" açıklamasının ardından heyecanlanlı bir bekleyişe geçen Sarı-Kırmızılı taraftarlar, yönetimden gelecek transfer duyurularını beklerken listede bulunan isimlerin sayısı da günden güne artıyor.

YURT DIŞINA TRANSFER SEFERİ!

Okan Buruk ve ekibinin yaptığı ilk durum değerlendirmesi sonrası oyunu çift yönlü şekilde oynayabilecek kapasitede oyuncuların takıma katılmasını istediği öğrenilirken, özellikle orta sahadaki ikiliyi değiştirmek için yeni isimleri kadrosuna katmak istediği ve bu kapsamda Sportikf AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve Sportif Direktör Cenk Ergün'ün yurt dışı seferine çıkacağı da gelen bilgiler arasında.

Sarı-Kırmızılı kurmayların listesinde bulunduğu bilinen ve geçtiğimiz sezon İtalya Serie A ekibi Inter'den, Benfica'ya bedelsiz olarak transfer olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Joao Mario için yeni gelişmeler yaşanıyor.

BAŞKAN'DAN GALATASARAY SORGUSU

Portekiz basınından Record'un haberine göre; Joao Mario-Galatasaray haberlerinin dillendirilmesinin ardından, Benfica Başkanı Rui Costa oyuncu ile özel olarak bir görüşme gerçekleştirdi. Yakın zamanda evlenen Joao Mario düğününün hemen ardından başkan Costa tarafından kulübe davet edilirken, oyuncuya kendisi hakkında Galatasaray'a gideceği yönündeki söylentiler ve menajerinin Sarı-Kırmızılı takim ile görüştüğü iddialarının yanı sıra yeni sezondaki planlarını sordu.

Joao Mario ise bu iddiaların tümünün gerçek dışı olduğunu söylerken, menajerinin de Sarı-Kırmızılı kulüp ile herhangi bir temas kurmadığını ve takımdan ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığını yöneticisine iletti.

'SAYGISIZLIK'

Öte yandan Portekiz basınında Joao Mario'nun yaşanan bu olay nedeniyle oldukça gergin olduğu, kulüpten izinli olmasına rağmen böyle bir iddia için düğününün ertesi günü kulübe çağrılmasını 'saygısızlık' olarak nitelendirdiği de gelen bilgiler arasında.



