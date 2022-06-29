SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Transfer iddiaları sonrası çılgına döndü! Yıldız isme G.Saray sorgusu

Transfer iddiaları sonrası çılgına döndü! Yıldız isme G.Saray sorgusu

29.06.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray transfer haberleri... Yeni sezonda şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve yönetimi teknik direktör belirsizliğini Okan Buruk ile ortadan kaldırarak taraftarlarını oldukça heyecanlandırmıştı. Yapılan bu hamle sonrası transferde daha somut adımlar atmaya başlayan Cimbom, Abdülkerim Bardakcı transferinde mutlu sona ulaşırken orta saha için de doğru bir ismi kadroya katmak istiyor. Liste bulunan oyunculardan Joao Mario için flaş bir gelişme yaşandı.

Transfer iddiaları sonrası çılgına döndü! Yıldız isme G.Saray sorgusu
Joao Mario

Joao Mario

POR Portekiz
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Benfica
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Yeni sezon için çalışmalarına hız kesmeden devam eden ve geçtiğimiz günlerde yeni hocası Okan Buruk liderliğinde topbaşı yapan Galatasaray, ilk transfer hamlesini geçtiğimiz sezon Konyaspor formasıyla gösterdiği başarılı performansla tüm takımların gözdesi haline gelen Abdülkerim Bardakcı'yı renklerine bağlayarak yapan Galatasaray, temaslarını sıklaştırmış durumda.

Yeni başkan Dursun Özbek'in "Nokta transferler yapacağız" açıklamasının ardından heyecanlanlı bir bekleyişe geçen Sarı-Kırmızılı taraftarlar, yönetimden gelecek transfer duyurularını beklerken listede bulunan isimlerin sayısı da günden güne artıyor.

YURT DIŞINA TRANSFER SEFERİ!

ccc

Okan Buruk ve ekibinin yaptığı ilk durum değerlendirmesi sonrası oyunu çift yönlü şekilde oynayabilecek kapasitede oyuncuların takıma katılmasını istediği öğrenilirken, özellikle orta sahadaki ikiliyi değiştirmek için yeni isimleri kadrosuna katmak istediği ve bu kapsamda Sportikf AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve Sportif Direktör Cenk Ergün'ün yurt dışı seferine çıkacağı da gelen bilgiler arasında.

Sarı-Kırmızılı kurmayların listesinde bulunduğu bilinen ve geçtiğimiz sezon İtalya Serie A ekibi Inter'den, Benfica'ya bedelsiz olarak transfer olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Joao Mario için yeni gelişmeler yaşanıyor.

BAŞKAN'DAN GALATASARAY SORGUSU

pok

Portekiz basınından Record'un haberine göre; Joao Mario-Galatasaray haberlerinin dillendirilmesinin ardından, Benfica Başkanı Rui Costa oyuncu ile özel olarak bir görüşme gerçekleştirdi. Yakın zamanda evlenen Joao Mario düğününün hemen ardından başkan Costa tarafından kulübe davet edilirken, oyuncuya kendisi hakkında Galatasaray'a gideceği yönündeki söylentiler ve menajerinin Sarı-Kırmızılı takim ile görüştüğü iddialarının yanı sıra yeni sezondaki planlarını sordu.

Joao Mario ise bu iddiaların tümünün gerçek dışı olduğunu söylerken, menajerinin de Sarı-Kırmızılı kulüp ile herhangi bir temas kurmadığını ve takımdan ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığını yöneticisine iletti.

'SAYGISIZLIK'

nknm

Öte yandan Portekiz basınında Joao Mario'nun yaşanan bu olay nedeniyle oldukça gergin olduğu, kulüpten izinli olmasına rağmen böyle bir iddia için düğününün ertesi günü kulübe çağrılmasını 'saygısızlık' olarak nitelendirdiği de gelen bilgiler arasında.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek maça çıkmadan veda! G.Saray'da flaş gelişmeTek maça çıkmadan veda! G.Saray'da flaş gelişme
Buruk istedi ve geldi! F.Bahçeli isim kulübedeBuruk istedi ve geldi! F.Bahçeli isim kulübede
''İşi gücü para! Forma öpmekten dudakları yara oldu!''''İşi gücü para! Forma öpmekten dudakları yara oldu!''
Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatları için flaş gelişme

Akaryakıt fiyatları için flaş gelişme

Asgari ücret zammı için formül belli oldu: İlk kez...

Asgari ücret zammı için formül belli oldu: İlk kez...

Tek maça çıkmadan veda! G.Saray'da flaş gelişme

Tek maça çıkmadan veda! G.Saray'da flaş gelişme

Emre Mor transferi resmen açıklandı!

Emre Mor transferi resmen açıklandı!

Buruk istedi ve geldi! F.Bahçeli isim kulübede

Buruk istedi ve geldi! F.Bahçeli isim kulübede

Real Madrid ve PSG'nin eski yıldızı Ankaragücü'nde!

Real Madrid ve PSG'nin eski yıldızı Ankaragücü'nde!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sokak ortasında çırılçıplak koşarak dehşet saçtı

Sokak ortasında çırılçıplak koşarak dehşet saçtı

Tatil fantezileri pahalıya patladı!

Tatil fantezileri pahalıya patladı!

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Öğrencisinden hamile kaldı! “Tek gecelik bir şeydi”

Öğrencisinden hamile kaldı! “Tek gecelik bir şeydi”

Olumsuz sözlere kulak asmayın! Bugün rekabet günü

Olumsuz sözlere kulak asmayın! Bugün rekabet günü

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.