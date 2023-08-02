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Transfer resmen açıklandı! Samsunspor'a Juventus'tan 10 numara...

02.08.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor, son olarak Juventus'ta forma giyen 21 yaşındaki 10 numara Mohamed Ihattaren ile anlaştığını duyurdu. Kente gelen yeni transfer coşkuyla karşılandı. İşte detaylar...

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ederken, ligin yeni ekiplerinden Samsunspor oldukça dikkat çeken bir transfere imza attı.

JUVE'DEN TRANSFER

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Karadeniz ekibi'nden yapılan açıklamada son olarak İtalyan devi Juventus'ta forma giyen Mohamed Ihattaren ile prensipte anlaşmaya varıldığı açıklandı. Yapılan açıklamada 21 yaşında olan ve 10 numara bölgesinde forma giyen Mohamed Ihattaren ile 4 yıllık sözleşme imzalanacağını bildirdi.

TRANSFER KENTE GELDİ

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Samsunspor’un yeni transferi Mohamed Ihattaren büyük bir coşkuyla Samsun Çarşamba Havaalanı'nda karşılandı.

İŞTE O AÇIKLAMA...


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