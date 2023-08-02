Transfer resmen açıklandı! Samsunspor'a Juventus'tan 10 numara...

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ederken, ligin yeni ekiplerinden Samsunspor oldukça dikkat çeken bir transfere imza attı.

JUVE'DEN TRANSFER

Karadeniz ekibi'nden yapılan açıklamada son olarak İtalyan devi Juventus'ta forma giyen Mohamed Ihattaren ile prensipte anlaşmaya varıldığı açıklandı. Yapılan açıklamada 21 yaşında olan ve 10 numara bölgesinde forma giyen Mohamed Ihattaren ile 4 yıllık sözleşme imzalanacağını bildirdi.

TRANSFER KENTE GELDİ

Samsunspor’un yeni transferi Mohamed Ihattaren büyük bir coşkuyla Samsun Çarşamba Havaalanı'nda karşılandı.

İŞTE O AÇIKLAMA...

???? Samsunspor, Juventus’tan ayrılan Mohamed Ihattaren’i kadrosuna kattı. https://t.co/4yBLNOz0cW — Mynet Spor (@mynetspor) August 2, 2023



