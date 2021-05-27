Transfer sezonu ne zaman başlayacak? 2021-2022 Süper Lig transfer sezonu tarihi...

Süper Lig’de bir sezon daha sona ererken, 2021-2022 Süper Lig transfer sezonu ne zaman başlayacak sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Sezonun bitişinin sonrasında takımlar eksikliklerini belirleyip, kendini geliştirmek için uğraşacak. Peki 2021-2022 transfer sezonu ne zaman başlayacak?

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 2021-2022 SÜPER LİG TRANSFER SEZONU TARİHİ...

2021-2022 Süper Lig transfer sezonu ne zaman sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Son sezonu Beşiktaş şampiyon olarak tamamlarken, gelecek yeni sezonda da takımlar eksiklerini tespit edip, kadrolarını güçlendirmek istiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenmiş olan transfer sezonunun tarihi, bu sene yaz dönemi için henüz resmi olarak açıklanmadı. Fakat önceki yıllarda uygulanmakta olan takvim dikkate alınırsa 1 Temmuz 2021 tarihinde sezonun açılacağı düşünülebilir. Süper Lig ve TFF 1. Lig 13 Ağustos, 14 Ağustos, 15 Ağustos ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak olan maçlarla başlayacak.

SÜPER LİG 2020-2021 SEZONU ŞAMPİYONU KİM OLDU?

2020-2021 Süper Lig'de Denizlispor, MKE Ankaragücü ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sonrasında ligden düşen son takım Gençlerbirliği oldu. Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun şampiyonu ise Beşiktaş olmuştu.



