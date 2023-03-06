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Transfer sezonunun gözdesi olmuştu! Ne Fenerbahçe Ne Galatasaray... Antalyaspor'un yıldızı Haji Wright için karar

06.03.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor forması altında gösterdiği etkili performansla dikkatleri çekmeyi başaran ABD'li yıldız oyuncu Haji Wright için Galatasaray başta olmak üzere birçok ekip devreye girerken, Wright için karar verildi. İşte detaylar...

Transfer sezonunun gözdesi olmuştu! Ne Fenerbahçe Ne Galatasaray... Antalyaspor'un yıldızı Haji Wright için karar
Haji Wright

Haji Wright

ABD Amerika Birleşik Devletleri
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
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Antalyaspor'un Danimarka Ligi ekiplerinden SönderjyskE'den 1.88 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı ABD'li futbolcu Haji Wright gösterdiği performansla Süper Lig'de transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olurken, 24 yaşındaki oyuncunun geleceği belli oldu.

TEKLİFLER REDDEDİLDİ

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Transfer döneminin başından bu yana yaklaşık 3 aydır birçok iddia ortaya atılan ve özellikle son 1 haftada Galatasaray’ın yoğun uğraş verdiği Haji Wright için gelen teklifler Antalyaspor’u tatmin etmezken, teklifler reddedildi.

TAKIMDA KALDI

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Türkiye’den Galatasaray ve Fenerbahçe ile transfer konusunda yakın ilişki kuran Antalyaspor, gelen teklifleri reddetti. Akdeniz ekibi, son olarak sezon sonu takımdan ayrılacak şekilde bir anlaşmayı ön planda tutup fiyat indirimine gitmesine rağmen gelen tekliflere ikna olmadı ve futbolcuyu kadrosunda tutmaya karar verdi.

17 MAÇTA 11 GOL

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Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda 17 maçta forma giyen ABD’li futbolcu, toplam 11 gole imza koydu. 25 yaşındaki futbolcu, 1 kez de arkadaşlarını golle buluşturdu.

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