Transfer yattı dendi, Kante çılgına döndü! "İdmana çıkmıyorum, Fenerbahçe'ye gideceğim!"

SON DAKİKA Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin her konuda anlaştığı, sağlık kontrollerini bile tamamladığı ancak Al Ittihad kulübünün evrakları yetiştirememesi ve TMS sistemine yanlış bilgi girmesi nedeniyle iptal olan N'Golo Kante transferinde sular durulmuyor. "Bitti" denilen transferde, oyuncu cephesinden tarihi bir hamle geldi.

KANTE ANTRENMANI BOYKOT ETTİ

İngiliz gazeteci Ben Jacobs'un son dakika olarak geçtiği bilgiye göre; N'Golo Kante, yaşanan skandalın ardından bugün Al Ittihad ile antrenmana çıkmayı reddetti. Fransız yıldızın, Fenerbahçe'ye transferine izin verilmesi ve hatanın telafi edilmesi için kulüp yönetimine büyük bir baskı kurduğu, bu nedenle idman boykotu başlattığı ifade edildi.

FENERBAHÇE "SKANDALI" AÇIKLAMIŞTI

Sarı-Lacivertli kulüp, yaşanan süreci şeffaflıkla paylaşmış ve transferin neden gerçekleşmediğini şu çarpıcı ifadelerle duyurmuştu: "Oyuncularla anlaşma sağlanmış, sağlık kontrolleri tamamlanmış ve kulübümüz yükümlülüklerini yerine getirmiştir. Ancak karşı kulüp tarafından TMS bilgilerinin hatalı girilmesi nedeniyle işlemler tamamlanamamıştır. FIFA nezdinde yapılan görüşmelere ve talep edilen ek süreye rağmen, karşı kulüp işlemleri tamamlamamıştır."

KASIT MI VAR?

Fenerbahçe'nin "Tarafımıza herhangi bir gerekçe sunulmaksızın karşı kulüp tarafından işlemler tamamlanmamıştır" açıklaması ve Kante'nin bugünkü isyanı, Al Ittihad yönetiminin transferi kasıtlı olarak yokuşa sürdüğü iddialarını güçlendirdi. Fransız yıldızın bu sert tavrının FIFA nezdinde bir çözüm yaratıp yaratmayacağı merak konusu.