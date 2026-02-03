SPOR

Transfer yattı dendi, Kante çılgına döndü! "İdmana çıkmıyorum, Fenerbahçe'ye gideceğim!"

SON DAKİKA Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe transferinde yaşanan "evrak skandalı" sonrası yer yerinden oynadı! Al Ittihad'ın sisteme yanlış bilgi girmesiyle iptal olan transfer sonrası N'Golo Kante isyan bayrağını açtı. Dünyaca ünlü yıldız, bugün takımının antrenmanına çıkmayı reddederek yönetime rest çekti: "Bırakın gideyim!"

Transfer yattı dendi, Kante çılgına döndü! "İdmana çıkmıyorum, Fenerbahçe'ye gideceğim!"
Emre Şen
N'Golo Kante

N'Golo Kante

FRA Fransa
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Al-Ittihad Jeddah
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

SON DAKİKA Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin her konuda anlaştığı, sağlık kontrollerini bile tamamladığı ancak Al Ittihad kulübünün evrakları yetiştirememesi ve TMS sistemine yanlış bilgi girmesi nedeniyle iptal olan N'Golo Kante transferinde sular durulmuyor. "Bitti" denilen transferde, oyuncu cephesinden tarihi bir hamle geldi.

KANTE ANTRENMANI BOYKOT ETTİ

Transfer yattı dendi, Kante çılgına döndü! "İdmana çıkmıyorum, Fenerbahçe ye gideceğim!" 1

İngiliz gazeteci Ben Jacobs'un son dakika olarak geçtiği bilgiye göre; N'Golo Kante, yaşanan skandalın ardından bugün Al Ittihad ile antrenmana çıkmayı reddetti. Fransız yıldızın, Fenerbahçe'ye transferine izin verilmesi ve hatanın telafi edilmesi için kulüp yönetimine büyük bir baskı kurduğu, bu nedenle idman boykotu başlattığı ifade edildi.

FENERBAHÇE "SKANDALI" AÇIKLAMIŞTI

Transfer yattı dendi, Kante çılgına döndü! "İdmana çıkmıyorum, Fenerbahçe ye gideceğim!" 2

Sarı-Lacivertli kulüp, yaşanan süreci şeffaflıkla paylaşmış ve transferin neden gerçekleşmediğini şu çarpıcı ifadelerle duyurmuştu: "Oyuncularla anlaşma sağlanmış, sağlık kontrolleri tamamlanmış ve kulübümüz yükümlülüklerini yerine getirmiştir. Ancak karşı kulüp tarafından TMS bilgilerinin hatalı girilmesi nedeniyle işlemler tamamlanamamıştır. FIFA nezdinde yapılan görüşmelere ve talep edilen ek süreye rağmen, karşı kulüp işlemleri tamamlamamıştır."

KASIT MI VAR?

Transfer yattı dendi, Kante çılgına döndü! "İdmana çıkmıyorum, Fenerbahçe ye gideceğim!" 3

Fenerbahçe'nin "Tarafımıza herhangi bir gerekçe sunulmaksızın karşı kulüp tarafından işlemler tamamlanmamıştır" açıklaması ve Kante'nin bugünkü isyanı, Al Ittihad yönetiminin transferi kasıtlı olarak yokuşa sürdüğü iddialarını güçlendirdi. Fransız yıldızın bu sert tavrının FIFA nezdinde bir çözüm yaratıp yaratmayacağı merak konusu.

