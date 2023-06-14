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Transfer zirvesi gece 3'e kadar sürdü, Okan Buruk genç yıldız için kararını verdi! Yusuf Demir kiralık gönderiliyor

14.06.2023 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezonu şampiyon tamamlayarak büyük sevinç yaşayan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ederken, geçtiğimiz sezon Avusturya ekibi Rapid Wien'den kadroya katılan ve fazla süre bulamayan 20 yaşındaki genç oyuncu Yusuf Demir için Okan Buruk kararını verdi. İşte detaylar...

Transfer zirvesi gece 3'e kadar sürdü, Okan Buruk genç yıldız için kararını verdi! Yusuf Demir kiralık gönderiliyor
Yusuf Demir

Yusuf Demir

AVU Avusturya
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Avusturya ekibi Rapid Wien'den büyük umutlarla transfer ettiği 20 yaşındaki genç yeteneği Yusuf Demir geride bıraktığımız sezon Sarı-Kırmızılılar'da istediği forma şansını bulamadı. Süper Lig'de yalnızca 66 dakika oynayabilen Yusuf Demir'in geleceği konuşulmaya devam edilirken, Okan Buruk genç oyuncu için şaşırtan bir karar verdi.

KARARINI İLETTİ

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Başarılı teknik adam, Florya'da gece 3'e kadar süren transfer zirvesinde 20 yaşındaki oyuncu için kararını Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'a iletti.

ŞANSI AZ

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Buruk, yabancı kuralının Yusuf Demir'in yabancı oyuncu sayılması nedeniyle forma şansının çok az olduğunu belirtti.

'OYNAMA ŞARTI' İLE KİRALAMA

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Galatasaray'ın 6 milyon euro yatırımla transfer ettiği Yusuf Demir için potansiyelinin yüksek olduğuna inanan Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'de fazla şans bulacağı ve tecrübesini artıracağı bir kulübe 'oynama şartı' ile kiralanmasını iletti.


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