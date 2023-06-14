Transfer zirvesi gece 3'e kadar sürdü, Okan Buruk genç yıldız için kararını verdi! Yusuf Demir kiralık gönderiliyor

Galatasaray'ın Avusturya ekibi Rapid Wien'den büyük umutlarla transfer ettiği 20 yaşındaki genç yeteneği Yusuf Demir geride bıraktığımız sezon Sarı-Kırmızılılar'da istediği forma şansını bulamadı. Süper Lig'de yalnızca 66 dakika oynayabilen Yusuf Demir'in geleceği konuşulmaya devam edilirken, Okan Buruk genç oyuncu için şaşırtan bir karar verdi.

KARARINI İLETTİ

Başarılı teknik adam, Florya'da gece 3'e kadar süren transfer zirvesinde 20 yaşındaki oyuncu için kararını Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'a iletti.

ŞANSI AZ

Buruk, yabancı kuralının Yusuf Demir'in yabancı oyuncu sayılması nedeniyle forma şansının çok az olduğunu belirtti.

'OYNAMA ŞARTI' İLE KİRALAMA

Galatasaray'ın 6 milyon euro yatırımla transfer ettiği Yusuf Demir için potansiyelinin yüksek olduğuna inanan Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'de fazla şans bulacağı ve tecrübesini artıracağı bir kulübe 'oynama şartı' ile kiralanmasını iletti.



