Transferde adı uzun bir süredir Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır, abisinin düğününde son noktayı koydu...

Transfer sürecinde adı bir çok kez Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Trabzonspor’un yıldız oyuncusu Uğurcan Çakır, abisinin düğününde transfer dedikodulara noktayı koydu.

Trabzonspor ve Milli takımın yıldız oyuncusu Uğurcan Çakır transfer dedikodularına son noktayı koydu. Transfer döneminde adı sık sık Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan, hatta Fenerbahçe ile anlaşmasına rağmen gelen tepkiler üzerine yatan transferin ardından Uğurcan Çakır olay olacak görüntü verdi.

ABİSİNİN DÜĞÜNÜNDE POZ VERDİ!

Trabzonspor’un yıldız ismi Uğurcan Çakır, abisi Necdet Çakır’ın düğününde Trabzonspor bayrağı açtı. Bu görüntülerin paylaşılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları yıldız ismin Trabzonspor’da kalacağı üzerine yorumlarda bulundu.

ALİ KOÇ GÖRÜŞMÜŞTÜ

Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç geçtiğimiz günlerde, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile bir araya gelmiş ve Uğurcan Çakır transferi için 15 milyon euro bandında teklif karşılığı anlaşmaya vardıkları iddia edilmişti. Ardından Trabzonspor yönetimine gelen baskı ile birlikte transferin iptali gerçekleşmişti.

