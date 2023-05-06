Transferde ortalık karıştı! Fenerbahçe Galatasaray'ın Arda Güler'ini ikna etti... Genç yıldızdan veda

Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken kulüpler yeni sezon için de çalışmalarına hız vermiş durumda. Özellikle şampiyonluk için kıyasıya mücadele eden ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray transferde sık sık karşı karşıya gelirken, geçtiğimiz günlerde Sarı-Lacivertliler için çok konuşulacak bir iddia ortaya atılmıştı.

"SÖZLEŞME YAPMA"

İddiaya göre Fenerbahçe ara transfer döneminde Galatasaray'ın 18 yaşındaki yıldız oyuncusu Beknaz Almazbekov'a giderek "Seni alacağız. Profesyonel yapacağız. Galatasaray'la sözleşme yapma" dedi.

RESMEN VEDA ETTİ

18 yaşındaki kanat oyuncusu, Galatasaray'ın U19 finalinde Başakşehir'e kaybedip ikinci olmasının ardından sosyal medyadan, "Bu muhteşem ekiple birlikte çalışmaktan her zaman gurur duydum. Bundan sonraki süreçte herkese başarılarla ve güzel anılarla dolu bir hayat diliyorum ve herkesi çok seviyorum" mesajıyla veda etti. Bu hamle sonrası 'Fenerbahçe'ye mi gidiyor' sorusu akıllara gelirken, bu olay taraftarlar arasında kısa sürede gündem oldu.

O LİSTEDE YER ALDI

İngilizlerin ünlü yayın organı The Guardian gazetesi, 2005 doğumlu dünyanın gelecek vadeden 60 futbolcusunu belirlerken, listede Fenerbahçe'den Arda Güler'le beraber Galatasaray'dan Beknaz Almazbekov'a da yer vermişti.

