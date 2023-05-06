SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Transferde ortalık karıştı! Fenerbahçe Galatasaray'ın Arda Güler'ini ikna etti... Genç yıldızdan veda

Transferde ortalık karıştı! Fenerbahçe Galatasaray'ın Arda Güler'ini ikna etti... Genç yıldızdan veda

06.05.2023 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, saha dışında da rekabet hat safhada. Özellikle ligin iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray transferde sık sık karşıya gelirken, çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Buna göre, Sarı-Lacivertliler Galatasaray altyapısında forma giyen ve geleceğin yıldızı olarak nitelendirilen Beknaz Almazbekov'u ikna ederek Sarı-Kırmızılılar'ın elinden aldı. İşte detaylar...

Transferde ortalık karıştı! Fenerbahçe Galatasaray'ın Arda Güler'ini ikna etti... Genç yıldızdan veda

Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken kulüpler yeni sezon için de çalışmalarına hız vermiş durumda. Özellikle şampiyonluk için kıyasıya mücadele eden ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray transferde sık sık karşı karşıya gelirken, geçtiğimiz günlerde Sarı-Lacivertliler için çok konuşulacak bir iddia ortaya atılmıştı.

"SÖZLEŞME YAPMA"

transfer-haberi-fenerabahceden-galatasaraya-beknaz-almazbekov-celmesi-1683317323354

İddiaya göre Fenerbahçe ara transfer döneminde Galatasaray'ın 18 yaşındaki yıldız oyuncusu Beknaz Almazbekov'a giderek "Seni alacağız. Profesyonel yapacağız. Galatasaray'la sözleşme yapma" dedi.

RESMEN VEDA ETTİ

beknaz-almazbekov-kimdir-beknaz-almazbekov-kac-15306193_138_amp

18 yaşındaki kanat oyuncusu, Galatasaray'ın U19 finalinde Başakşehir'e kaybedip ikinci olmasının ardından sosyal medyadan, "Bu muhteşem ekiple birlikte çalışmaktan her zaman gurur duydum. Bundan sonraki süreçte herkese başarılarla ve güzel anılarla dolu bir hayat diliyorum ve herkesi çok seviyorum" mesajıyla veda etti. Bu hamle sonrası 'Fenerbahçe'ye mi gidiyor' sorusu akıllara gelirken, bu olay taraftarlar arasında kısa sürede gündem oldu.

O LİSTEDE YER ALDI

da074320220c49d5a2dc9dd84317cc03

İngilizlerin ünlü yayın organı The Guardian gazetesi, 2005 doğumlu dünyanın gelecek vadeden 60 futbolcusunu belirlerken, listede Fenerbahçe'den Arda Güler'le beraber Galatasaray'dan Beknaz Almazbekov'a da yer vermişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
G.Saray'a geldiğine bin pişman! 'Beni almayın'G.Saray'a geldiğine bin pişman! 'Beni almayın'
33 yıl sonra zafere ulaşan Napoli'de sokaklar alev aldı!33 yıl sonra zafere ulaşan Napoli'de sokaklar alev aldı!
Ve Arda Güler seçimini yaptı! O takıma transfer oluyorVe Arda Güler seçimini yaptı! O takıma transfer oluyor
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika fenerbahçe galatasaray Süper Lig galatasaray transfer ligi sezon süper li başakşehi

En Çok Okunan Haberler

Baş döndüren değişim! Çifte zam yolda

Baş döndüren değişim! Çifte zam yolda

Sıfır otomobil satışı ile ilgili yeni düzenleme! Bunu yapan bayi yandı!

Sıfır otomobil satışı ile ilgili yeni düzenleme! Bunu yapan bayi yandı!

Başkandan talimat! Fenerbahçe Galatasaray'ın yıldızını kapıyor

Başkandan talimat! Fenerbahçe Galatasaray'ın yıldızını kapıyor

G.Saray'a geldiğine bin pişman! 'Beni almayın'

G.Saray'a geldiğine bin pişman! 'Beni almayın'

Herkes onun peşinde! Milli yıldıza özel ödül...

Herkes onun peşinde! Milli yıldıza özel ödül...

Yıldız ismin menajeri İstanbul'a geldi!

Yıldız ismin menajeri İstanbul'a geldi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bulaşık yıkamaktan bıktı! Eve tabldot sistemini getirdi

Bulaşık yıkamaktan bıktı! Eve tabldot sistemini getirdi

Yeni evinin duvarlarından resmen yılan fışkırdı! Gördüklerine inanamadı

Yeni evinin duvarlarından resmen yılan fışkırdı! Gördüklerine inanamadı

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Herkesin içinde soyunmak zorunda kaldılar! “İç çamaşırımıza kadar...”

Herkesin içinde soyunmak zorunda kaldılar! “İç çamaşırımıza kadar...”

Tam 17 metre! Kıyıya vuran balina görenleri şaşkına çevirdi

Tam 17 metre! Kıyıya vuran balina görenleri şaşkına çevirdi

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.