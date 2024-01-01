Transferin adı: Josef de Souza! Brezilyalı yıldız oyuncu RAMS Başakşehir ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

BJ Guoan forması giyen Josef de Souza, RAMS Başakşehir ile anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'da oynayan Josef de Souza ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Brezilyalı oyuncunun imza törenine Başkanımız Göksel Gümüşdağ katıldı. Josef de Souza'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

1.5 YILLIK İMZA

RAMS Başakşehir ile 1.5 yıllığına anlaşan Brezilyalı oyuncu transfer tercihini İstanbul'dan yana kullandı. Kendisini isteyen birçok kulüp olmasına rağmen ülkemizi sevdiği için bu tercihi yaptığı öğrenilen Josef'in gelişi Türk taraftarları da mutlu etti.

JOSEF, FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'TA DA OYNADI

Türkiye kariyerine Fenerbahçe'de başlayan ve sonrasında Beşiktaş'a transfer olarak müthiş bir sezon geçiren Josef de Souza siyah-beyazlı formayla Süper Lig, Süper Kupa ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. 34 yaşındaki oyuncu son imzasını RAMS Başakşehir'e attı.





