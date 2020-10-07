SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Transferin şampiyonu Fenerbahçe

Transferin şampiyonu Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.10.2020 08:36 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde adından en çok söz ettiren kulüp oldu. 2020-21 sezonunun birinci transfer ve tescil dönemi sona erdi. Fenerbahçe, bu dönem tam 18 transfere imza attırarak adeta gövde gösterisi yaptı... Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray ise ezeli rakibinin çok gerisinde kaldı. Ligin en değerli takımı ise 89 milyon Euro'luk değeriyle Başakşehir oldu.

Transferin şampiyonu Fenerbahçe

Türkiye'de transfer dönemi pazartesi gecesi saatler 00.00’ı gösterdiğinde sona erdi. Süper Lig’de bu sezon mücadele edecek 21 kulüp kadrolarını yerli ve yabancı isimlerle güçlendirdi. Her takım birbirinden önemli yıldızları kadrosuna katarken, transferin en dikkat çekici takımı ise Fenerbahçe oldu. Transfer penceresinin açılmasıyla birlikte bombaları üst üste patlatan Sarı-Lacivertliler, bu süreçte tam tamına 18 yeni oyuncuya imza attırdı.

TFF’nin açıkladığı limite rağmen kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, ezeli rakiplerine adeta gövde gösterisi yaptı. Transfer döneminde Beşiktaş 10, Galatasaray 7, Trabzonspor ise 11 yeni oyuncuyu kadrosuna kattı.

DÖRT BÜYÜKLERDEN BEŞİKTAŞ EKSİDE KAPATTI

Takımlara gelenler kadar giderle de ses getirdi. Fenerbahçe, tam tamına 20 futbolcuyla vedalaştı. En dikkat çekeni ise 17,5 milyon Euro'ya Lazio’ya giden Vedat’tı. Trabzonspor da gol kralı Sörloth’u 20 milyon Euro'ya Leipzig’e gönderdi. Bu transfer döneminde Fenerbahçe 18 tane transfer yapmasına rağmen Vedat ve Jailson’dan gelen bonservis ücretleriyle dönemi 8,5 milyon Euro, Galatasaray, 1 milyon Euro, Trabzonspor da 2 milyon Euro artıda Beşiktaş ise 850 bin Euro ekside kapattı.

EN DEĞERLİ KULÜP BAŞAKŞEHİR

Ligin en değerli takımı ise 89 milyon Euro'luk değeriyle Başakşehir oldu. Trabzonspor 81.95 milyon euro ile ikinci 77.60 milyon Euro ile Fenerbahçe üçüncü sırada... Beşiktaş, 76.60 milyon Euro ile dördüncü, Galatasaray ise 70.13 milyon Euro ile beşinci basamakta yer aldı.

(AKŞAM)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Makam odasında mastürbasyon skandalı!
Joachim Löw F.Bahçe itirafıJoachim Löw F.Bahçe itirafı
Trabzonspor'dan sürpriz ilk 11Trabzonspor'dan sürpriz ilk 11
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Kenti ayağa kaldıran koku! Kaymakam devreye girdi
Kenti ayağa kaldıran koku! Kaymakam devreye girdi
Galatasaray'dan Garry Rodrigues bombası!
Galatasaray'dan Garry Rodrigues bombası!
Vedat Muriqi için kötü haber geldi...
Vedat Muriqi için kötü haber geldi...
Fenerbahçeli yıldız oyuncu koronavirüse yakalandı!
Fenerbahçeli yıldız oyuncu koronavirüse yakalandı!
Fotoğrafındaki o detay takipçilerinden kaçmadı...
Fotoğrafındaki o detay takipçilerinden kaçmadı...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Anlaşma tamam! Visca imzayı atıyor!
Anlaşma tamam! Visca imzayı atıyor!
Fenerbahçe, ''30 gol atacak'' forvetini buldu!
Fenerbahçe, ''30 gol atacak'' forvetini buldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Transferin şampiyonu Fenerbahçe
Transferin şampiyonu Fenerbahçe
Joachim Löw: Fenerbahçe'nin kalbimde yeri var
Joachim Löw F.Bahçe itirafı
SON DAKİKA! Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Nabil Dirar, koronavirüse yakalandı!
Fenerbahçeli yıldız oyuncu koronavirüse yakalandı!
Koronavirüse yakalanan Vedat Muriqi için kötü haber geldi!
Vedat Muriqi için kötü haber geldi...
Mehmet Ekici kulüpsüz kaldı!
Fenerbahçeli yıldız isim takımsız kaldı!
Fenerbahçe'den KAP açıklaması geldi! Transferde 8.5 milyon euro kar edildi!
Fenerbahçe'den KAP açıklaması! Transfer...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.