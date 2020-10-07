Transferin şampiyonu Fenerbahçe

Türkiye'de transfer dönemi pazartesi gecesi saatler 00.00’ı gösterdiğinde sona erdi. Süper Lig’de bu sezon mücadele edecek 21 kulüp kadrolarını yerli ve yabancı isimlerle güçlendirdi. Her takım birbirinden önemli yıldızları kadrosuna katarken, transferin en dikkat çekici takımı ise Fenerbahçe oldu. Transfer penceresinin açılmasıyla birlikte bombaları üst üste patlatan Sarı-Lacivertliler, bu süreçte tam tamına 18 yeni oyuncuya imza attırdı.

TFF’nin açıkladığı limite rağmen kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, ezeli rakiplerine adeta gövde gösterisi yaptı. Transfer döneminde Beşiktaş 10, Galatasaray 7, Trabzonspor ise 11 yeni oyuncuyu kadrosuna kattı.

DÖRT BÜYÜKLERDEN BEŞİKTAŞ EKSİDE KAPATTI

Takımlara gelenler kadar giderle de ses getirdi. Fenerbahçe, tam tamına 20 futbolcuyla vedalaştı. En dikkat çekeni ise 17,5 milyon Euro'ya Lazio’ya giden Vedat’tı. Trabzonspor da gol kralı Sörloth’u 20 milyon Euro'ya Leipzig’e gönderdi. Bu transfer döneminde Fenerbahçe 18 tane transfer yapmasına rağmen Vedat ve Jailson’dan gelen bonservis ücretleriyle dönemi 8,5 milyon Euro, Galatasaray, 1 milyon Euro, Trabzonspor da 2 milyon Euro artıda Beşiktaş ise 850 bin Euro ekside kapattı.

EN DEĞERLİ KULÜP BAŞAKŞEHİR

Ligin en değerli takımı ise 89 milyon Euro'luk değeriyle Başakşehir oldu. Trabzonspor 81.95 milyon euro ile ikinci 77.60 milyon Euro ile Fenerbahçe üçüncü sırada... Beşiktaş, 76.60 milyon Euro ile dördüncü, Galatasaray ise 70.13 milyon Euro ile beşinci basamakta yer aldı.

(AKŞAM)

