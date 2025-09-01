SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya Serie A

Transferin son gününde Merih Demiral sürprizi! İmza atmaya çok yakın, teklife sıcak bakıyor!

Al Ahli'de forma giyen Merih Demiral'ın geleceği merak konusu. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Milan, milli oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Transferin gerçekleşmesi halinde Merih, yeniden Avrupa futboluna dönecek.

Transferin son gününde Merih Demiral sürprizi! İmza atmaya çok yakın, teklife sıcak bakıyor!
Emre Şen
Merih Demiral

Merih Demiral

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Al Ahli SC
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında top koşturan milli futbolcumuz Merih Demiral'ın adı, sürpriz bir transfer iddiasıyla gündeme geldi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Serie A devi Milan, 27 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak istiyor.

AVRUPA KULÜPLERİNİN RADARINA GİRMEYİ BAŞARMIŞTI

Transferin son gününde Merih Demiral sürprizi! İmza atmaya çok yakın, teklife sıcak bakıyor! 1

Sezon başında büyük umutlarla Al Ahli'ye transfer olan Merih'in, Suudi Arabistan'daki performansı dikkat çekmiş ve Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başarmıştı. Milan'ın, savunma hattını güçlendirmek amacıyla Merih Demiral'ı transfer listesine aldığı belirtiliyor. İtalyan ekibinin, Merih'in menajeriyle ilk temasları kurduğu ve transfer şartlarını görüşmeye başladığı da gelen bilgiler arasında.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Transferin son gününde Merih Demiral sürprizi! İmza atmaya çok yakın, teklife sıcak bakıyor! 2

Merih Demiral'ın, Avrupa futboluna dönmeye sıcak baktığı ve Milan'ın teklifine olumlu yanıt verebileceği konuşuluyor. Merih Demiral, Al Ahli formasıyla bu sezon 3 maçta görev aldı ve toplam 270 dakika sahada kaldı. Performansıyla beğeni toplayan milli oyuncunun, piyasa değeri ise 13 milyon Euro olarak gösteriliyor. Merih'in Al Ahli ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Bu durum, Milan'ın transferde elini güçlendirebilir.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'den Galatasaray'a unutulmayacak transfer çalımı! Ederson bitti, Altay Bayındır için devreye girdilerFenerbahçe'den Galatasaray'a unutulmayacak transfer çalımı! Ederson bitti, Altay Bayındır için devreye girdiler
Amedspor'dan Adana'ya gol yağmuru!Amedspor'dan Adana'ya gol yağmuru!
Anahtar Kelimeler:
Milan Merih Demiral
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'den Galatasaray'a unutulmayacak transfer çalımı! Ederson bitti, Altay Bayındır için devreye girdiler

Fenerbahçe'den Galatasaray'a unutulmayacak transfer çalımı! Ederson bitti, Altay Bayındır için devreye girdiler

Kerem'in sözlerine sert tepki: "Yediğin tabağa tükürüyorsun, utan!"

Kerem'in sözlerine sert tepki: "Yediğin tabağa tükürüyorsun, utan!"

Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu transferi sonrası ilk yorum geldi! Herkes merakla bu olayı bekliyordu...

Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu transferi sonrası ilk yorum geldi! Herkes merakla bu olayı bekliyordu...

Transferin son gününde Merih Demiral sürprizi! İmza atmaya çok yakın, teklife sıcak bakıyor!

Transferin son gününde Merih Demiral sürprizi! İmza atmaya çok yakın, teklife sıcak bakıyor!

Ankara için uykuları kaçıracak deprem uyarısı: 7 büyüklüğünde...

Ankara için uykuları kaçıracak deprem uyarısı: 7 büyüklüğünde...

Afganistan'da 6,0 büyüklüğünden deprem! İlk belirlemelere göre 250 can kaybı...

Afganistan'da 6,0 büyüklüğünden deprem! İlk belirlemelere göre 250 can kaybı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.