Transferin son gününde Merih Demiral sürprizi! İmza atmaya çok yakın, teklife sıcak bakıyor!

Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında top koşturan milli futbolcumuz Merih Demiral'ın adı, sürpriz bir transfer iddiasıyla gündeme geldi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Serie A devi Milan, 27 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak istiyor.

AVRUPA KULÜPLERİNİN RADARINA GİRMEYİ BAŞARMIŞTI

Sezon başında büyük umutlarla Al Ahli'ye transfer olan Merih'in, Suudi Arabistan'daki performansı dikkat çekmiş ve Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başarmıştı. Milan'ın, savunma hattını güçlendirmek amacıyla Merih Demiral'ı transfer listesine aldığı belirtiliyor. İtalyan ekibinin, Merih'in menajeriyle ilk temasları kurduğu ve transfer şartlarını görüşmeye başladığı da gelen bilgiler arasında.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Merih Demiral'ın, Avrupa futboluna dönmeye sıcak baktığı ve Milan'ın teklifine olumlu yanıt verebileceği konuşuluyor. Merih Demiral, Al Ahli formasıyla bu sezon 3 maçta görev aldı ve toplam 270 dakika sahada kaldı. Performansıyla beğeni toplayan milli oyuncunun, piyasa değeri ise 13 milyon Euro olarak gösteriliyor. Merih'in Al Ahli ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Bu durum, Milan'ın transferde elini güçlendirebilir.