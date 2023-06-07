Transparan giyen Didem Soydan dekolteli pozuyla nefes kesti!

Cesur pozlarıyla adından sık sık söz ettiren Didem Soydan sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda bir çekimden pozlarını paylaştı. Transparan giyen Soydan dekolteli pozlarıyla adeta nefes kesti.

39 yaşındaki Didem Soydan'ın paylaşımına yorum yapanlar arasında Şeyma Subaşı, Kerimcan Durmaz ve Şevval Şahin de yer aldı.

Ünlü ismin pozlarına takipçileri “Çuval giyse yine yakışır”, “Olaysın”, “Her halin güzel”, “Sen güzel olan her şeyin bir fazlasısın”,” Türkiye’nin en güzel kadını” yorumunda bulundu.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Didem Soydan sık sık cesur pozlar veriyor.

Ünlü modelin Instagram hesabında 732 bin takipçisi bulunuyor.



