Transparan giyen Didem Soydan dekoltesiyle büyüledi! Şeyma Subaşı'nın düğününe bakın nasıl katıldı

Açıklamaları, cesur tarzı ve iddialı pozlarıyla adından sıkça söz ettiren Didem Soydan şimdi de Şeyma Subaşı'nın düğününü katıldığı elbisesiyle çok konuşuldu.

Şeyma Subaşı'nın 15 kişilik davetli listesinde yer alan Didem Soydan düğün için kırmızı siyah taş işlemeli transparan bir elbise tercih etti.

İçini tamamen gösteren elbisesiyle paylaşımlar yapan Didem Soydan dekolteli pozlarıyla adeta takipçilerini mest etti.

ÜSTSÜZ POZ VERMİŞTİ

39 yaşındaki ünlü model geçtiğimiz günlerde üstsüz poz vererek gündem olmuştu. Soydan yarıçıplak pozlarında göğüslerini eliyle kapatmıştı.





