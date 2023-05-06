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Transparan giyen Didem Soydan dekoltesiyle büyüledi! Şeyma Subaşı'nın düğününe bakın nasıl katıldı

06.05.2023 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Didem Soydan aylardır beklenen Şeyma Subaşı'nın düğününe katıldı. Önceki gün dünyaevine giren Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi çifti dün Fas'ta düğün yaptı. Subaşı'nın gelinliğinin yanı sıra düğüne katılan davetlilerin tarzı da sosyal medyada çok konuşuldu.

Transparan giyen Didem Soydan dekoltesiyle büyüledi! Şeyma Subaşı'nın düğününe bakın nasıl katıldı

Açıklamaları, cesur tarzı ve iddialı pozlarıyla adından sıkça söz ettiren Didem Soydan şimdi de Şeyma Subaşı'nın düğününü katıldığı elbisesiyle çok konuşuldu.

Şeyma Subaşı'nın 15 kişilik davetli listesinde yer alan Didem Soydan düğün için kırmızı siyah taş işlemeli transparan bir elbise tercih etti.

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İçini tamamen gösteren elbisesiyle paylaşımlar yapan Didem Soydan dekolteli pozlarıyla adeta takipçilerini mest etti.

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ÜSTSÜZ POZ VERMİŞTİ

39 yaşındaki ünlü model geçtiğimiz günlerde üstsüz poz vererek gündem olmuştu. Soydan yarıçıplak pozlarında göğüslerini eliyle kapatmıştı.

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Didem Soydan Şeyma Subaşı sosyal medya yaşında

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