Transparan giyen Kerimcan Durmaz'a yorum yağdı

Kerimcan Durmaz, geçtiğimiz kış 'Peşimde'nin büyük ses getirmesinin ardından ikinci şarkısı 'Vida Loca'yı yayınlamıştı. Klibinde iddialı kıyafetleri ve danslarıyla dikkat çeken Kerimcan çeşitli yerlerde sahne almaya da devam ediyor.

Kerimcan Durmaz son olarak İstanbul'da sahne aldı. Sahne için siyah transparan tercih eden Kerimcan'ın meme uçlarının görünmesi de gözlerden kaçmadı.

Kerimcan Durmaz'ın bu iddialı kıyafetine ise takipçilerinden yorum yağdı. Kerimcan Durmaz'a Didem Soydan kalp emojisi atarken takipçilerden ise şöyle yorumlar geldi:

İkonsun, olaysın!

Her halin bomba kız

Bir leopar deseni ancak bu asalete yakışırdı

Baba olaysın!



