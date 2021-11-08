Travis Scott ve Drake'e 1 milyon dolarlık tazminat davası

ABD’de Teksas eyaletine bağlı Houstan şehrinde yapılan Astroworld Festivali’nde çıkan izdihamda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 300 kişi yaralanmıştı. O yaralılardan biri olan 23 yaşındaki Kristian Paredes, rap şarkıcıları Travis Scott ve Drake ile birlikte organizayon şirketlerinden şikayetçi oldu.

Paredes, şikayetinde, “Drake ile Travis Scott’un kalabalığı kışkırttığını” belirtti.

Şikayetçi, önce sahne alan Drake’in, kargaşa çıkmasına rağmen Travis Scott ile birlikte performans sergilemeye devam ettiğini, bu nedenle kalabalığın kontrolden çıktığını” ileri sürdü.

Paredes, bazılarının kalıcı olduğunu iddia ettiği yaralarının tedavisi için 1 milyon doların üzerinde tazminat talep etti.



