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Travis Scott ve Drake'e 1 milyon dolarlık tazminat davası

08.11.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de Astroworld Festivali'nde izdiham nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti, 300 kişi de yaralandı. Yaralılardan biri, kalabalığı kışkırtarak izdihama yol açtıkları gerekçesiyle Travis Scott ve Drake'e 1 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Travis Scott ve Drake'e 1 milyon dolarlık tazminat davası

ABD’de Teksas eyaletine bağlı Houstan şehrinde yapılan Astroworld Festivali’nde çıkan izdihamda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 300 kişi yaralanmıştı. O yaralılardan biri olan 23 yaşındaki Kristian Paredes, rap şarkıcıları Travis Scott ve Drake ile birlikte organizayon şirketlerinden şikayetçi oldu.

Paredes, şikayetinde, “Drake ile Travis Scott’un kalabalığı kışkırttığını” belirtti.

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Şikayetçi, önce sahne alan Drake’in, kargaşa çıkmasına rağmen Travis Scott ile birlikte performans sergilemeye devam ettiğini, bu nedenle kalabalığın kontrolden çıktığını” ileri sürdü.

Paredes, bazılarının kalıcı olduğunu iddia ettiği yaralarının tedavisi için 1 milyon doların üzerinde tazminat talep etti.


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Anahtar Kelimeler:
Drake Travis Scott
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