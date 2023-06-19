Travma nasıl yazılır? Travma mı tıravma mı, TDK'ye gör doğru yazılışı nedir?

Türkçe kelime haznesi çok geniş ve zengin diller arasında yer alır. Sözcük yapılarının çok geniş olmasından dolayı bazı kelime gruplarının nasıl yazılacağı tam bir merak konusudur. Travma kelimesi günlük yaşamın pek çok alanında kullanılan kelimeler arasında yer alır. Yazılı ve sözlü dil bakımından en fazla hata yapılan sözcükler arasında travma sözcüğü başta gelir. Bu tür sözcükler Türkçedeki ses kurallarına aykırı olmasından dolayı yanlış yazılmaktadır. Yanlış bir şekilde yazılan sözcüklerin yayılması büyük bir bilgi kirliliğine yol açar.

Travma nasıl yazılır?

Travma sözcüğü gündelik hayatın pek çok noktasında sıklıkla kullanılan sözcüklerden bir tanesidir. Travma, Fransızca dilinden Türkçeye geçmiştir. Travma TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:

Sarsıntı

Bir doku veya organın yapısını, biçimini bozan ve dıştan mekanik bir tepki sonucu oluşan yerel yara, örselenme

Türkçe telaffuz edildiği gibi yazılan bir dildir. Bu yüzden dilimizdeki kelime kurallarına aykırı olan bu kelimenin yazılışının travma mı tıravma mı olacağı merak edilir. Tıp ve psikoloji alanında sıklıkla kullanılan travma kelimesinin doğru yazılışı ‘travma’ biçiminde olmalıdır. Kelimenin "tıravma" şeklindeki yazılışı yazım hatası olarak kabul edilir.

Travma doğru yazılışı nasıl?

Türkçeyi korumak ve geliştirmek için kelimeleri doğru bir şekilde kullanmak son derece önemlidir. Profesyonel olarak yazı yazanlar kadar diğer kişiler için de Türkçeyi doğru kullanmak bir vatandaşlık görevidir. Bu nedenle travma gibi kelimelerin doğru yazılışlarını öğrenmek gerekir.TDK’ye göre bu kelimenin doğru yazılışı ‘travma’ şeklinde olmalıdır. Travma yazımı şu şekildedir: