Trende başına valiz düşünce gerçek ortaya çıktı! Meğerse beyninde...

İngiltere’de yaşayan 29 yaşındaki Lauren Macpherson, yıllarca yaşadığı unutkanlık, aşırı yorgunluk ve ruh hali değişimlerine bir türlü tanı konulamıyordu. Ancak bir tren yolculuğunda başına düşen valiz sonrası hastaneye gidince gerçek ortaya çıktı: Genç kadının beyninde ölümcül bir tümör vardı.

Trende başına valiz düşünce gerçek ortaya çıktı! Meğerse beyninde...
Çiğdem Berfin Sevinç

Cardiff’te kalp fizyoloğu olarak çalışan Macpherson, Londra’daki bir müzik festivalinden dönerken trende talihsiz bir kaza yaşadı. Bagaj rafından düşen ağır bir valiz başına çarpınca şiddetli ağrı yaşayan genç kadın, yolculuk sırasında hastaneye kaldırıldı.

Doktorlar ilk olarak sarsıntı veya omurga kırığı ihtimali üzerinde durdu. Ancak yapılan beyin taramalarında beyninde şüpheli bir gölge tespit edildi.

Trende başına valiz düşünce gerçek ortaya çıktı! Meğerse beyninde... 1

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Yapılan tetkiklerin ardından Macpherson’a nadir görülen bir beyin tümörü olan Oligodendroglioma teşhisi konuldu. Doktorlar ilk etapta genç kadına yalnızca 12 ay ömrü kalmış olabileceğini söyledi.

Macpherson ise yıllardır yaşadığı belirtilerin o anda anlam kazandığını belirterek, “Aslında içten içe kötü bir şeyler olduğunu hissediyordum” dedi.

Trende başına valiz düşünce gerçek ortaya çıktı! Meğerse beyninde... 2

6 SAATLİK BEYİN AMELİYATI

Genç kadın, Londra’da özel bir klinikte yaklaşık 6 saat süren uyanık beyin ameliyatı geçirdi. Doktorlar tümörün yaklaşık yüzde 80’ini çıkarmayı başardı. Ancak ameliyat sonrası bir süre konuşma ve hafıza sorunları yaşadı.

Şu anda tedavi ve rehabilitasyon süreci devam eden Macpherson, yeni geliştirilen ilaçların umut verdiğini söylüyor.

Trende başına valiz düşünce gerçek ortaya çıktı! Meğerse beyninde... 3

CANLI |İran'da çok sayıda kişi casusluktan tutuklandı

Husiler İran'ın yanında savaşa katılacaklarını duyurdu

Arda Güler yüzyılın golünü attı! Orta sahanın bile gerisinden rakip kaleye roket yolladı

Üstsüz poza dayanamadı! "Lan sen bir eve gel"

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

