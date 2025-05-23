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Trendyol 1. Lig'de play-off finalinin adı belli oldu: Süper Lig'e yükselecek takımı bu maç belirleyecek

Trendyol 1. Lig'de play-off oynayıp Süper Lig'e yükselme şansını kovalayacak olan takımların isimleri belli oldu. Ligi üçüncü sırada tamamlayan play-off finali oynamaya hak kazanan Fatih Karagümrük'ün rakibi belli oldu.

Trendyol 1. Lig'de play-off finalinin adı belli oldu: Süper Lig'e yükselecek takımı bu maç belirleyecek
Mustafa Fidan

TFF 1. Lig'de play-off final heyecanı başladı. Play-off ikinci tur rövanşında Teksüt Bandırmaspor ile Geosis Boluspor karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Gol 90+2 Paixao'dan geldi.

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SOLWİE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK'ÜN RAKİBİ OLDU

Teksüt Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golü 90+2. dakikada Marco Paixao kaydetti. İlk maçı 4-1 kazanan Teksüt Bandırmaspor rövanş maçındaki 1-0'lık galibiyetin ardından play-off finalinde Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün rakibi oldu.

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FİNAL 29 MAYIS'TA

Trendyol Süper Lig'e yükselecek olan son takımı belirleyecek olan final maçı 29 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Trendyol 1. Lig'de sezonu ilk iki sırada tamamlayan Kocaelispor ve Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig bileti almayı başarmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fatih Karagümrük Bandırmaspor Play-Off
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