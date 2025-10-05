SPOR

Trendyol 1.Lig'de Sivasspor ile Serik Spor karşılaştı! Maçın son dakikalarında ortalık fena karıştı! Sivasspor Başkanı taraftarla tartıştı...

Trendyol 1.Lig'in 9.haftasında Sivasspor ile Serik Spor karşı karıya geldi. 0-0 berabere biten karşılaşmanın son dakikalarda Sivasspor Başkanı Gökhan Karagöl locadan çıkarak tribünde tepki gösteren taraftarlarla tartıştı. Bu olay sosyal medyada gündem oldu.

Özbelsan Sivasspor Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında evinde karşılaştığı Serik Spor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın son dakikalarında Sivasspor tribünlerinde tartışma yaşandı. Taraftarlardan "Yönetim istifa" sesleri yükselirken, futbolculara ve teknik direktör Osman Zeki Korkmaz’a da tepki gösterildi.

BAŞKAN TARTIŞMA YAŞADI!

Tepkinin ardından Sivasspor Kulüp Başkanı Gökhan Karagöl ve bazı yöneticiler locadan çıkarak taraftarla tartıştı. Sözlü tartışma emniyet güçlerinin araya girmesiyle sona erdi.

SERİKSPOR PUAN OLARAK ÖNDE

Trendyol 1.Lig'in 9.haftasında karşılaşan 2 takım maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrılırken, Sivasspor 12 puanla 11.sırada yer aldı. Serik Spor ise bu maçın ardından 13 puanla 10.sırada kaldı.
Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
