Erman Toroğlu 'bunu kimse bilmiyor' diyerek duyurdu! TFF'de kural değişikliği

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe ile Samsunspor, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Erman Toroğlu TFF'nin yaptığı kural değişikliğini de açıkladı.

Buna göre alınan cezalar artık futbolun oynanmadığı yaz döneminde de devam edecek.

İŞTE TOROĞLU'NUN O SÖZLERİ

"GÜNEŞLENİRKEN CEZAM DEVAM EDECEK"

"Mesela ben yöneticiyim ceza aldım. Benim cezam mart ayında başladı. Altı ay ceza aldım. Mart, nisan, mayıs üç ay... Benim üç ay daha cezam kalıyor. Lig başlayınca devam ediyordu kalan cezam... Şimdi öyle yapmadılar. Ceza Haziran, temmuz, ağustos aylarında da devam ediyor. Ben gideceğim Antalya'ya, Bodrum'a, Miami'ye... Güneşlenirken cezam devam edecek. Bunu getirdiler.

"LİGİN SONUNDA KİME CEZA VERECEKLER?"

Çok kimse bilmiyor bunu... Bunu getiriyorsan sen minareyi kılıfa hazırlıyorsun. Ne şeytanca bir şey değil mi? Pabucu şeytana ters giydirirler. Merak ediyorum şimdi... Ligin sonuna doğru kimlere ceza verecekler? Ne kadar verecekler? Deniz kenarında ne kadarı o cezayı ödeyecek."