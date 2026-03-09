SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Erman Toroğlu 'bunu kimse bilmiyor' diyerek duyurdu! TFF'de kural değişikliği

Fenerbahçe–Samsunspor maçının ardından konuşan Erman Toroğlu, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan yeni disiplin düzenlemesine dikkat çekti. Toroğlu, verilen cezaların artık yaz tatilinde de işlemeye devam edeceğini belirterek uygulamanın zamanlamasını eleştirdi ve tartışma yaratacak ifadeler kullandı.

Erman Toroğlu 'bunu kimse bilmiyor' diyerek duyurdu! TFF'de kural değişikliği
Cevdet Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe ile Samsunspor, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Erman Toroğlu TFF'nin yaptığı kural değişikliğini de açıkladı.

Buna göre alınan cezalar artık futbolun oynanmadığı yaz döneminde de devam edecek.

İŞTE TOROĞLU'NUN O SÖZLERİ

"GÜNEŞLENİRKEN CEZAM DEVAM EDECEK"

Erman Toroğlu bunu kimse bilmiyor diyerek duyurdu! TFF de kural değişikliği 1

"Mesela ben yöneticiyim ceza aldım. Benim cezam mart ayında başladı. Altı ay ceza aldım. Mart, nisan, mayıs üç ay... Benim üç ay daha cezam kalıyor. Lig başlayınca devam ediyordu kalan cezam... Şimdi öyle yapmadılar. Ceza Haziran, temmuz, ağustos aylarında da devam ediyor. Ben gideceğim Antalya'ya, Bodrum'a, Miami'ye... Güneşlenirken cezam devam edecek. Bunu getirdiler.

"LİGİN SONUNDA KİME CEZA VERECEKLER?"

Erman Toroğlu bunu kimse bilmiyor diyerek duyurdu! TFF de kural değişikliği 2

Çok kimse bilmiyor bunu... Bunu getiriyorsan sen minareyi kılıfa hazırlıyorsun. Ne şeytanca bir şey değil mi? Pabucu şeytana ters giydirirler. Merak ediyorum şimdi... Ligin sonuna doğru kimlere ceza verecekler? Ne kadar verecekler? Deniz kenarında ne kadarı o cezayı ödeyecek."

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Zecorner Kayserispor Zecorner Kayserispor
-
Trabzonspor Trabzonspor

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trio’dan Hakem Oğuzhan Çakır’a yaylım ateşi: "Tam 14 kartı atladı"Trio’dan Hakem Oğuzhan Çakır’a yaylım ateşi: "Tam 14 kartı atladı"
Sosyal medya kaynadı! 'Kocanı da al git' yorumuna olay yanıtSosyal medya kaynadı! 'Kocanı da al git' yorumuna olay yanıt

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ceza Süper Lig Erman Toroğlu Trabzonspor son dakika beşiktaş fenerbahçe galatasaray tff galatasarau
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran yeni hedeflerini duyurdu! Peş peşe tehdit ettiler

İran yeni hedeflerini duyurdu! Peş peşe tehdit ettiler

ABD denizaltısı batırmıştı! İran ölü sayısını açıkladı

ABD denizaltısı batırmıştı! İran ölü sayısını açıkladı

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Petrol fiyatlarında tarihi zirve: 100 doları aş

Petrol fiyatlarında tarihi zirve: 100 doları aş

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.