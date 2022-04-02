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  4. Trendyol “Ramazanda İyilik Vakti” ile iftar sofralarına ortak oluyor

Trendyol “Ramazanda İyilik Vakti” ile iftar sofralarına ortak oluyor

02.04.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol müşterileri tarafından satın alınan paketler, Türk Kızılay iş birliğinde Trendyol tarafından Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

İSTANBUL (AA) - Trendyol, ihtiyaç sahiplerinin ramazan sofralarına destek olmak için "Ramazanda İyilik Vakti" hareketini bu yıl da sürdürüyor.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, Trendyol, ihtiyaç sahiplerinin ramazan sofralarına destek olmak için "Ramazanda İyilik Vakti" hareketini bu yıl da devam ettiriyor.

Binlerce aile için ilk desteği veren Trendyol, ihtiyaç sahiplerine destek olmak isteyenlere de özel hazırlanan temel gıda paketlerini sunuyor.

Yardımseverler, ramazan ayı boyunca Trendyol üzerinden bu özel paketlerden satın alarak yardımda bulunabilecek. Trendyol müşterileri tarafından satın alınan paketler, Türk Kızılay iş birliğinde Trendyol tarafından Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Carrefoursa tarafından hazırlanan temel gıda paketinde sıvıyağ, pilavlık pirinç, pilavlık bulgur, un, salça, makarna, hazır çorba, çay, toz şeker, tuz, tavuk bulyon, hazır kakaolu puding, kola, şeftali aromalı soğuk çay olmak üzere 14 ürün yer alıyor. 109,9 TL’den satışa sunulan paketlere "https://www.trendyol.com/carrefoursa/ramazan-bagis-paketi-p-95606445?boutiqueId=602065&merchantId=154954" üzerinden ulaşılabiliyor.

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