SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 18 - 19. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklandı!

TFF, Trendyol Süper Lig'de 18 - 19. hafta müsabakalarına ilişkin program açıkladı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de 18 - 19. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklandı!
Burak Kavuncu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de 18 ve 19. haftada oynanacak maçların programını açıkladı.
Trendyol Süper Lig’de 18. ve 19. haftalarda oynanacak müsabakaların programı belli oldu. TFF’nin sitesinden yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftaların programı şu şekilde:

18.HAFTA'NIN PROGRAMI

Trendyol Süper Lig de 18 - 19. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklandı! 1

17 Ocak Cumartesi
17.00 RAMS Başakşehir - Fatih Karagümrük
20.00 Galatasaray - Gaziantep FK

18 Ocak Pazar
14.30 Kasımpaşa - Antalyaspor
17.00 Gençlerbirliği - Samsunspor
17.00 Kocaelispor - Trabzonspor
20.00 Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe

19 Ocak Pazartesi
17.00 Konyaspor - Eyüpspor
20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor
20.00 Beşiktaş - Kayserispor

19. HAFTA'NIN PROGRAMI

Trendyol Süper Lig de 18 - 19. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklandı! 2

23 Ocak Cuma
20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa

24 Ocak Cumartesi
14.30 Kayserispor - RAMS Başakşehir
17.00 Samsunspor - Kocaelispor
20.00 Fatih Karagümrük - Galatasaray

25 Ocak Pazar
14.30 Gaziantep FK - Konyaspor
17.00 Antalyaspor - Gençlerbirliği
17.00 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor
20.00 Fenerbahçe - Göztepe

26 Ocak Pazartesi
20.00 Eyüpspor - Beşiktaş

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rıdvan Dilmen'den olay şampiyonluk iddiası! Puanına kadar açıkladıRıdvan Dilmen'den olay şampiyonluk iddiası! Puanına kadar açıkladı
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fikstür son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TBMM karıştı! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga

TBMM karıştı! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga

2 çocuk annesi Gülhan öldürülmüştü! Komşu çift tutuklandı

2 çocuk annesi Gülhan öldürülmüştü! Komşu çift tutuklandı

Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine geçti

Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine geçti

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

ÖTV'siz "sıfır araç" dönemi başlıyor! İşte şartlar

ÖTV'siz "sıfır araç" dönemi başlıyor! İşte şartlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.