Trendyol Süper Lig'de 18 - 19. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de 18 ve 19. haftada oynanacak maçların programını açıkladı.
Trendyol Süper Lig’de 18. ve 19. haftalarda oynanacak müsabakaların programı belli oldu. TFF’nin sitesinden yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftaların programı şu şekilde:
17 Ocak Cumartesi
17.00 RAMS Başakşehir - Fatih Karagümrük
20.00 Galatasaray - Gaziantep FK
18 Ocak Pazar
14.30 Kasımpaşa - Antalyaspor
17.00 Gençlerbirliği - Samsunspor
17.00 Kocaelispor - Trabzonspor
20.00 Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe
19 Ocak Pazartesi
17.00 Konyaspor - Eyüpspor
20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor
20.00 Beşiktaş - Kayserispor
23 Ocak Cuma
20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa
24 Ocak Cumartesi
14.30 Kayserispor - RAMS Başakşehir
17.00 Samsunspor - Kocaelispor
20.00 Fatih Karagümrük - Galatasaray
25 Ocak Pazar
14.30 Gaziantep FK - Konyaspor
17.00 Antalyaspor - Gençlerbirliği
17.00 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor
20.00 Fenerbahçe - Göztepe
26 Ocak Pazartesi
20.00 Eyüpspor - Beşiktaş
