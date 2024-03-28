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Trendyol Süper Lig’de 33. hafta programı açıklandı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.03.2024 19:10
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Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında oynanacak maçların fikstürü belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasının programını duyurdu.
Süper Lig’de 33. hafta programı şöyle:

19 Nisan Cuma
20.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü

20 Nisan Cumartesi
13.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük
16.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor
19.00 Samsunspor - Adana Demirspor
19.00 Kayserispor - Trabzonspor

21 Nisan Pazar
13.30 RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor
16.00 Antalyaspor - Hatayaspor
19.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa
19.00 Galatasaray - Pendikspor

22 Nisan Pazartesi
20.00 Sivasspor - Fenerbahçe

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