Trendyol Süper Lig’de 33. hafta programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasının programını duyurdu.
Süper Lig’de 33. hafta programı şöyle:
19 Nisan Cuma
20.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü
20 Nisan Cumartesi
13.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük
16.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor
19.00 Samsunspor - Adana Demirspor
19.00 Kayserispor - Trabzonspor
21 Nisan Pazar
13.30 RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor
16.00 Antalyaspor - Hatayaspor
19.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa
19.00 Galatasaray - Pendikspor
22 Nisan Pazartesi
20.00 Sivasspor - Fenerbahçe