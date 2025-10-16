Trendyol Süper Lig’de 9. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig’de 9. hafta heyecanı 18 Ekim Cumartesi, 19 Ekim Pazar ve 20 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda görev alacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden duyuruldu.

Süper Lig’de 9. haftanın programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

18 Ekim Cumartesi

14.30 Konyaspor - Kocaelispor: Kadir Sağlam

17.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

17.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Halil Umut Meler

20.00 RAMS Başakşehir - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

19 Ekim Pazar

14.30 Kayserispor - Samsunspor: Ümit Öztürk

17.00 Corendon Alanyaspor - Göztepe: Ali Yılmaz

17.00 Gaziantep FK - Antalyaspor: Erdem Mertoğlu

20.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

20 Ekim Pazartesi

20.00 Eyüpspor - Kasımpaşa: Cihan Aydın