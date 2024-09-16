Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor Adana Demirspor'dan üç puanı 90+8'de aldı! Alex De Souza büyük sevinç yaşadı!

Antalyaspor Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki kapanış maçında Adana Demirspor'u evinde 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Sam Larsson ve 90+8. Samudio kaydederken, konuk takımın tek golünü 84. dakikada Salih Kavrazlı attı.

Antalyaspor bu skorla beraber puanını 7 yaptı ve 8. sıraya yükseldi. Adana Demirspor ise 1 puanla 19. sıradaki yerinde kaldı.

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Alex de Souza ve öğrencileri ligin 6. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Michael Valkanis yönetimindeki Adana temsilcisi ise Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.