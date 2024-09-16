SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Antalyaspor
  4. Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor Adana Demirspor'dan üç puanı 90+8'de aldı! Alex De Souza büyük sevinç yaşadı!

Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor Adana Demirspor'dan üç puanı 90+8'de aldı! Alex De Souza büyük sevinç yaşadı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
16.09.2024 22:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig 5. hafta kapanış maçında Antalyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Antalya'da oynanan mücadeleyi Alex'in öğrencileri 2-1 kazandı.

Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor Adana Demirspor'dan üç puanı 90+8'de aldı! Alex De Souza büyük sevinç yaşadı!

Antalyaspor Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki kapanış maçında Adana Demirspor'u evinde 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Sam Larsson ve 90+8. Samudio kaydederken, konuk takımın tek golünü 84. dakikada Salih Kavrazlı attı.

Antalyaspor bu skorla beraber puanını 7 yaptı ve 8. sıraya yükseldi. Adana Demirspor ise 1 puanla 19. sıradaki yerinde kaldı.

BİR SONRAKİ MAÇLAR

124045

Alex de Souza ve öğrencileri ligin 6. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Michael Valkanis yönetimindeki Adana temsilcisi ise Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Antalyaspor Adana Demirspor Alex de Souza
En Çok Okunan Haberler
Yeni vergi gelecek mi? Bakan Şimşek'ten açıklama: 'Gündemimizde yok'

Yeni vergi gelecek mi? Bakan Şimşek'ten açıklama: 'Gündemimizde yok'

Gelin ve damada beşi bir yerde 'altın' yerine...

Gelin ve damada beşi bir yerde 'altın' yerine...

Brighton transferi sonrası ilk kez konuştu!

Brighton transferi sonrası ilk kez konuştu!

Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Ajax'tan tepki! Taraftarlar karakola saldırdı!

Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Ajax'tan tepki! Taraftarlar karakola saldırdı!

Milli oyuncunun geleceği hakkında sürpriz iddia!

Milli oyuncunun geleceği hakkında sürpriz iddia!

Trabzonspor'un efsane başkanı vefat etti!

Trabzonspor'un efsane başkanı vefat etti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın son günü! Yıldız markalar burada

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın son günü! Yıldız markalar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.