SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Trendyol Süper Lig’de VAR ve AVAR’da görev alacak hakemler belli oldu

Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak 4 karşılaşmada VAR ve AVAR’da görev alacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig’de VAR ve AVAR’da görev alacak hakemler belli oldu
Emre Şen

Trendyol Süper Lig’in 19. haftası bugün oynanacak 4 müsabakayla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu, bu maçlarda VAR’da ve AVAR’da görev yapacak hakemleri açıkladı. Fenerbahçe ile Göztepe arasında saat 20.00’da oynanacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Çağdaş Altay olacak. VAR’da Ömer Faruk Turtay, AVAR’da da Suat Güz görev yapacak.

Gaziantep FK ile Konyaspor arasında saat 14.30’da Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam’ın yardımcılıklarını Yusuf Susuz ile Kerem İlitangil yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Berkay Erdemir olacak. Mücadelede VAR’da Özgür Yankaya, AVAR’da da Anıl Usta yer alacak.

Çaykur Rizespor’un, Corendon Alanyaspor’u konuk edeceği maç saat 17.00’de başlayacak. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Ali Can Alp yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Direnç Tonusluoğlu olacak. Mücadelede VAR’da Onur Özütoprak, AVAR’da da Mehmet Salih Mazlum görev alacak.

Antalyaspor ile Gençlerbirliği, saat 17.00’de Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Müsabakada Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak. Coşkunses’in yardımcılıklarını Murat Şener ile Mert Bulut yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Oğuzhan Aksu olacak. Mücadelede VAR’da Bülent Birincioğlu, AVAR’da da Abdullah Bora Özkara yer alacak.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okan Buruk'un rekoru Türkiye'de bir daha kolay kolay kırılamayacak!Okan Buruk'un rekoru Türkiye'de bir daha kolay kolay kırılamayacak!
Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya tarihi transfer çalımı!Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya tarihi transfer çalımı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
VAR
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip başına satırla vurarak katletti!

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip başına satırla vurarak katletti!

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Eski FBI Ajanı ile sessiz sedasız evlendi! İşte gelinliği

Eski FBI Ajanı ile sessiz sedasız evlendi! İşte gelinliği

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.