Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 4. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

30 Ağustos Cuma:

21.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Mehmet Türkmen

31 Ağustos Cumartesi:

19.15 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Ali Şansalan

19.15 TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor: Emre Kargın

21.45 Göztepe-Sipay Bodrum FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy

21.45 Adana Demirspor-Galatasaray: Kadir Sağlam

1 Eylül Pazar:

19.15 ikas Eyüpspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

19.15 RAMS Başakşehir-Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

21.45 Beşiktaş-Net Global Sivasspor: Direnç Tonusluoğlu

21.45 Atakaş Hatayspor-Samsunspor: Cihan Aydın