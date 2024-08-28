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  4. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.08.2024 18:09
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 4. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

30 Ağustos Cuma:

21.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Mehmet Türkmen

31 Ağustos Cumartesi:

19.15 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Ali Şansalan

19.15 TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor: Emre Kargın

21.45 Göztepe-Sipay Bodrum FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy

21.45 Adana Demirspor-Galatasaray: Kadir Sağlam

1 Eylül Pazar:

19.15 ikas Eyüpspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

19.15 RAMS Başakşehir-Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

21.45 Beşiktaş-Net Global Sivasspor: Direnç Tonusluoğlu

21.45 Atakaş Hatayspor-Samsunspor: Cihan Aydın

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