Trendyol ve Türk Hava Yolları güçlerini birleştirdi

İSTANBUL (AA) - Trendyol, Türk Hava Yolları ile yeni bir iş birliğine imza attı.

Trendyol açıklamasına göre, iş birliği kapsamında Türk Hava Yolları yolcu programı Miles&Smiles’a üye olan kullanıcılar bundan böyle, uçuş ve kredi kartı harcamalarından kazandıkları "mil"lerini Türk Hava Yolları’nın yenilenen online alışveriş sitesi shopandmiles.com’da Trendyol Hediye Çeki’ne dönüştürerek kullanabilecek.

Millerini dönüştüren kullanıcılar hediye çeklerini, giyimden aksesuara, kozmetikten mobilyaya kadar birçok kategoride harcayabilecekleri gibi Trendyol Yemek ve Hızlı Market’te de diledikleri şekilde kullanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Hava Yolları Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, üyelerinin taleplerini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak Shop&Miles sitelerini yenilediklerini belirterek, "Shop&Miles ile artık Miles&Smiles kullanıcıları, "mil"lerini dilediği marka ile ihtiyaç duydukları her alanda harcayabilecekler. Çok kısa bir sürede bu proje değişimine ayak uydurarak ilk fazda bizimle olan 8 markadan biri olan Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol ile iş birliğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Trendyol Grubu CMO’su Erdem İnan ise müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılamak için çalıştıklarını vurgulayarak, bu kapsamda yeni iş birlikleri başlattıklarını belirtti.

İnan, Trendyol olarak Türkiye’nin köklü ve örnek şirketlerinden Türk Hava Yolları ile yeni bir iş birliğine imza atmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Bu iş birliği sayesinde Miles&Smiles yolcu programına kayıtlı Trendyol kullanıcıları, kazandıkları "mil"leri ile platformumuzdan alışveriş yapma imkanına sahip olacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ürün ve hizmet çeşitliliklerini zenginleştirerek artırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

