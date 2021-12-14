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Trendyol'un başarı hikayesi ve ihracat hedefleri Made in Russia Forumu'nda anlatıldı

14.12.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar: - "Bugün Trendyol, 200 bini aşkın satıcısı ve 30 milyondan fazla müşterisiyle büyük bir ekosistem haline geldi. Günde 1 milyondan fazla teslimat gerçekleştiren bir şirket olarak sipariş sayısı bakımından Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki en büyük 5 e-ticaret platformundan birisiyiz. Türkiye'nin ilk decacorn'u konumundayız"

İSTANBUL (AA) - Global ticaret, ihracat, girişimcilik gibi farklı başlıkların görüşüldüğü, Made in Russia Forumu'nun e-ticaretin konuşulduğu oturumunda, Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar da konuşmacı olarak yer aldı.

Trendeyol açıklamasına göre, Rusya Federasyonu'nun hükümet yetkililerini, özel sektör kuruluşlarını ve önde gelen şirketlerini buluşturan Made in Russia Forumu, Moskova’da düzenlendi.

Forumun açılışını Rusya Federasyonu Başbakanı Mihail Mişustin gerçekleştirdi. Global ticaret, ihracat, girişimcilik gibi farklı başlıkların görüşüldüğü, Made in Russia Forumu'nun e-ticaretin konuşulduğu oturumunda, Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar da konuşmacı olarak yer aldı.

Rusya İhracat Merkezi Genel Direktörü Veronika Nikishina'nın moderatörlüğünde gerçekleşen oturumun açılış konuşmasını Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reshetnikov gerçekleştirdi.

- "Türkiye e-ticaret açısından yüksek potansiyele sahip"

Açıklamada paneldeki konuşmasına yer verilen Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar, Türkiye'nin yüksek potansiyeline işaret ederek, "Yüksek internet penetrasyonu, genç ve teknolojiye yatkın nüfusu ve üretim gücü ile Türkiye e-ticaret açısından yüksek potansiyele sahip." ifadesini kullandı.

Türkiye e-ticaret sektörünün başarılı performansının arkasındaki nedenleri, Trendyol'un kuruluş ve büyüme hikayesini katılımcılarla paylaşan Acar, şunları kaydetti:

"Türkiye e-ticaret sektörü, değişime hızlı uyum sağlayabilen şirketler, kaliteli internet altyapısı, genç ve dinamik nüfus sayesinde hızlı bir şekilde gelişiyor. Bugün Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret şirketlerinden biri olan Trendyol, 2010 yılında moda odaklı bir platform olarak kuruldu ve Türkiye'deki e-ticaret ekosisteminin gelişmesinde kritik bir rol üstlendi. Trendyol olarak zaman içerisinde yeni kategoriler ekleyerek bir pazar yerine dönüştük. Bugün Trendyol, 200 bini aşkın satıcısı ve 30 milyondan fazla müşterisiyle büyük bir ekosistem haline geldi. Günde 1 milyondan fazla teslimat gerçekleştiren bir şirket olarak sipariş sayısı bakımından Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki en büyük 5 e-ticaret platformundan birisiyiz. Türkiye'nin ilk decacorn'u konumundayız."

- "Daha fazla Türk üreticisini Avrupa ve Orta Doğu'daki müşterilerle buluşturacağız"

Ozan Acar, Trendyol'un önündeki en önemli hedefinin uluslararası büyüme olduğu belirtti.

Daha fazla Türk üreticisini Avrupa ve Orta Doğu'daki müşterilerle buluşturmaya hazırlandıklarını aktaran Acar, "Türk üreticilerini Rusya'daki müşterilere de ulaştırmak için çalışmalar yürüteceğiz. Halen farklı pazar yerleri aracılığı ile de Türkiye'de üretilen giyim ürünlerini dünyayla buluşturuyoruz. 100'ün üzerindeki ülkede aralarında Asos, Zalando gibi dünyaca ünlü markaların olduğu 50'den fazla platformla çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu sayının hızla artması ve coğrafyaların da çeşitlenmesine odaklanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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