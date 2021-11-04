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Trendyol'un kasım kampanyaları için geri sayım başladı

04.11.2021 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol, kampanya döneminde artan iş hacmine yönelik olarak 3 bini aşkın ek istihdam yarattı

İSTANBUL (AA) - Trendyol, yılın en büyük kampanyaları olan "Süper İndirim Günleri" ve "Efsane Günler" ile milyonlarca ürünü avantajlı fiyatlarla müşterileriyle buluştururken, satıcılarının da işlerini büyütmelerine katkı sağlayacak.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, kasım kampanyaları için geri sayım başladı. Trendyol, kampanya döneminde artan iş hacmine yönelik olarak 3 bini aşkın ek istihdam yarattı.

Müşteri memnuniyetini odağına alan, satıcılarıyla birlikte büyüme hedefleri ortaya koyan Trendyol, bu kasımda da yarattığı ek istihdam ve yenilikçi uygulamalarıyla hem satıcılarına hem müşterilerine en iyi alışveriş deneyimini yaşatmayı hedefliyor. Trendyol, "Süper İndirim Günleri", "Efsane Günler" kampanyaları ile cep telefonundan bilgisayara, beyaz eşyadan kozmetiğe, giyimden ayakkabıya, süpermarket ürünlerinden mobilyaya milyonlarca ürünü avantajlı fiyatlarla sunacak.

Platform, bu yıl ilk kez Hızlı Market, Yemek ve ikinci el uygulaması Dolap'a özel kampanyaları da müşterileriyle buluşturacak.

- Trendyol, yüz binlerce satıcının ürünlerini milyonlarca müşteriyle buluşturacak

Verilen bilgiye göre, geçen yılın kasım ayında rekor kırarak satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 168 artıran Trendyol satıcıları, Türkiye'nin dört bir yanına 60 milyon ürün satışı gerçekleştirdi.

Ziyaret sayısı 1,5 milyara ulaşan Trendyol'da kampanyanın son günü olan cuma akşamında ise anlık olarak 1,85 milyon müşterinin platformda buluşmasıyla yine bir rekora imza atıldı.

Trendyol'un teknoloji, eğitim, pazarlama ve finansman gücüyle her zaman yanında olduğu yüz binlerce esnaf ve KOBİ, bu yıl da alışveriş şölenine hazır. Trendyol, yüz binlerce satıcının ürünlerini Türkiye'nin 81 ilinden milyonlarca müşteriyle buluşturacak, Türkiye ekonomisinin can damarı olan esnaf ve KOBİ’lerin işlerini büyütmelerine ve ülke ekonomisine katkısını sürdürecek.

Trendyol, bu yıl ikincisi gerçekleştirdiği İş Ortağım Zirvesi ile büyük kasım kampanyalarından önce satıcılarıyla bir araya geldi. Geçmişten bugüne Türkiye'de ve dünyada e-ticaret rakamlarının değerlendirildiği buluşmada satıcılarla e-ticaretin geleceğiyle ilgili veriler paylaşıldı. Trendyol'daki satış süreçleri ve iş ortaklarına sunulan avantajların da aktarıldığı zirvede satıcıların kampanya dönemini daha etkin geçirmesi ve satışlarını artırabilmesi için ipuçları verildi.

Buluşmada oyuncu Eser Yenenler'in katılımıyla "Kasım ayı Star Ödülleri" verildi.

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