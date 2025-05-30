Trent Alexander-Arnold resmen Real Madrid'de! 6 yıllık sözleşme

İspanya La Liga ekibi Real Madrid, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başladı. Eflatun-beyazlılar, Liverpool ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki İngiliz sağ bek oyuncusu Trent Alexander-Arnold’ı kadrosuna kattı.

REAL MADRİD DUYURDU! 6 YILLIK İMZA

Konuyla ilgili Madrid temsilcisinden yapılan açıklamada, İngiliz futbolcu ile 1 Haziran 2025’ten 30 Haziran 2031’e kadar geçerli sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Açıklamada Alexander-Arnold’ın, 14 Haziran’da ABD’de başlayacak Kulüpler Dünya Kupası’nda Real Madrid forması giyeceği de belirtildi.

Kariyerine Liverpool altyapısında başlayan ve 9 sezondur İngiliz ekibinin formasını giyen Trent Alexander-Arnold, 354 müsabakada 23 gol kaydetti.

26 yaşındaki oyuncu, Liverpool’da 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 Premier Lig, 1 UEFA Süper Kupa, 1 FA Cup, 2 Lig Kupası, 1 de İngiltere Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır