Trezeguet: ''3 puan için hamdolsun''

Trabzonspor'un, Ümraniyespor maçında tek golünü atan Trezeguet, maçın ardından konuştu.

Trezeguet, "Şampiyon bir takıma geldiğimin, büyük bir takıma geldiğimin farkındayım. Takım için oynamaya çalışan bir oyuncuyum." ifadelerini kullandı.

