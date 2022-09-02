Trabzonspor forması giyen Trezeguet, Ümraniyespor karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi. Trezeguet, "3 puan için hamdolsun. Golden daha önemlisi takımın kazanmasıydı. Gol atmak önemli, gol atacağımı da zaten biliyordum. Takımın başarısı benim için daha önemli" dedi.
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