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Trezeguet: ''3 puan için hamdolsun''

02.09.2022 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor forması giyen Trezeguet, Ümraniyespor karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi. Trezeguet, "3 puan için hamdolsun. Golden daha önemlisi takımın kazanmasıydı. Gol atmak önemli, gol atacağımı da zaten biliyordum. Takımın başarısı benim için daha önemli" dedi.

Trezeguet: ''3 puan için hamdolsun''

Trabzonspor'un, Ümraniyespor maçında tek golünü atan Trezeguet, maçın ardından konuştu.

Trezeguet, "Şampiyon bir takıma geldiğimin, büyük bir takıma geldiğimin farkındayım. Takım için oynamaya çalışan bir oyuncuyum." ifadelerini kullandı.

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