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Trezeguet, Aston Villa'ya imza attı!

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 24.07.2019 03:11 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın Mısırlı futbolcusu Trezeguet, Premier Lig ekibi Aston Villa'ya imza attı.

Trezeguet, Aston Villa'ya imza attı!

Transferin gözde oyuncularından olan ve adı sık sık Galatasaray'la anılan 24 yaşındaki futbolcu, İngiltere Premier Lig'e bu sezon yeniden yükselen Aston Villa'ya transfer oldu.

Kasımpaşa'nın 2018'de 2 milyon euro bonservis bedeliyle Anderlecht'ten kadrosuna kattığı Mısırlı futbolcu, İstanbul ekibiyle gösterdiği başarılı performansın ardından, birçok takımın radarına girmişti.

Adı sık sık Galatasaray'la da anılan Trezeguet'in, 12 milyon euroluk bir bonservis ücretiyle ada ekibine transfer olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Aston Villa trezeguet süper lig

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