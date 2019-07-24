Trezeguet, Aston Villa'ya imza attı!

Transferin gözde oyuncularından olan ve adı sık sık Galatasaray'la anılan 24 yaşındaki futbolcu, İngiltere Premier Lig'e bu sezon yeniden yükselen Aston Villa'ya transfer oldu.
Kasımpaşa'nın 2018'de 2 milyon euro bonservis bedeliyle Anderlecht'ten kadrosuna kattığı Mısırlı futbolcu, İstanbul ekibiyle gösterdiği başarılı performansın ardından, birçok takımın radarına girmişti.
Adı sık sık Galatasaray'la da anılan Trezeguet'in, 12 milyon euroluk bir bonservis ücretiyle ada ekibine transfer olduğu belirtildi.
Juventus, Merih için kararını verdi
''F.Bahçe layık olduğu yerde olacak''
O ayakkabıları Abdülkadir'e imzalattı
Wanyama'dan kötü haber
Monchi'den Kjaer ve F.Bahçe itirafı
Dev maçta gülen Chelsea
'İnşallah o sene bu senedir'
Yunus'tan Kruse övgüsü
Burak Yılmaz sürprizi! Açıklandı
Gurbetçi yıldızlardan transfer itirafı!
G.Saray'a Emre Mor şoku! İşte reddedilen teklif
Eljif Elmas transferinden Fenerbahçe ne kadar kazandı?
Beşiktaş'tan ayrıldı, ülkesine döndü!
Juventus'un Türk oyuncusunun vize sorununu Türkiye çözdü
Okuyucu Yorumları 0 yorum