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Trezeguet Inter'e transfer olup, Parma'ya kiralanıyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.06.2018 17:30 | Son Güncelleme

Galatasaray’ın transfer gündemindeki Kasımpaşalı Trezeguet, Inter ve Parma’nın kendisini istediğini açıkladı.

Trezeguet Inter'e transfer olup, Parma'ya kiralanıyor!

Kasımpaşa'nın yıldızı Trezeguet, Inter’e transfer olması ve ardından kiralık olarak Parma’ya gönderilme planı olduğu ortaya çıktı.

La Gazzetta dello Sport’a kısa bir açıklama yapan Mısırlı futbolcu, “Milano’ya gelmem ve sonrasında Parma’ya gitmem olası. Bir sezonluk kiralık olacak” dedi. (Milliyet)

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Anahtar Kelimeler:
trezeguet Galatasaray inter parma Kasımpaşa

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