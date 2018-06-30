Trezeguet Inter'e transfer olup, Parma'ya kiralanıyor!

Kasımpaşa'nın yıldızı Trezeguet, Inter’e transfer olması ve ardından kiralık olarak Parma’ya gönderilme planı olduğu ortaya çıktı.
La Gazzetta dello Sport’a kısa bir açıklama yapan Mısırlı futbolcu, “Milano’ya gelmem ve sonrasında Parma’ya gitmem olası. Bir sezonluk kiralık olacak” dedi. (Milliyet)
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