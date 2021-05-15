Tropikal balıkların kıyılara yanaşması geçici bir durum

SÜLEYMAN ELÇİN - Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balon balığı gibi Kızıldeniz göçmeni balıkların, deniz suyu sıcaklığının düşük olması nedeniyle daha sıcak olan kıyılara yanaştığını, bu durumun geçici olduğunu bildirdi.

Gökoğlu, AA muhabirine, küresel ısınma nedeniyle Akdeniz'e Süveyş Kanalı ve Hint Okyanusu'ndan egzotik deniz canlısı göçlerinin devam ettiğini söyledi.

Akdeniz'in biyolojik çeşitlilik açısından giderek tropikalleştiğine dikkati çeken Gökoğlu, Kızıldeniz'den Akdeniz'e göç eden, İskenderun Körfezi'nde 100'e yakın, Antalya Körfezi'nde ise 65 balık türü tespit edildiğini dile getirdi.

Bu türler arasında en zehirlisinin balon balığı olduğuna değinen Gökoğlu, Türk sularında 8 farklı balon balığı türü olduğunu kaydetti.

Balon balığının zehirli olmasının yanı sıra keskin dişleriyle balıkçıların ağ ve av araçlarına zarar verdiğini, yerli balık türlerinin popülasyonunun azalmasına neden olduğunu vurgulayan Gökoğlu, bu kapsamda devletin balon balığı avcılığına verdiği desteğin önemli olduğunu ifade etti.