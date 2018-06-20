TRT 1 canlı yayın akışı 20 Haziran: Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar saat kaçta, hangi kanalda?

2018 Dünya Kupası maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlanan Muhammad Salah, dün akşam Fas - Rusya maçı ile sahalara tekrar çıktı. Fakat maçtan 3-1 yenik ayrılan Fas'ın gruptan çıkışı iyice zorlaştı. Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. Rusya'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda favori olarak gösterilen takımlar süpriz sonuçlar alarak herkesi şaşırtıyor. 20 Haziran Çarşamba günü hangi maç saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan yayınlanacak? TRT 1, TRT 4K ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak olan 2018 Dünya Kupası maçları fikstürü listesi hangi gün hangi maç hangi kanalda saat kaçta öğrenebilirsiniz. TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı ile 2018 Dünya Kupası fikstürü haberimizde. İşte detaylar...
20 Haziran Çarşamba
B Grubu - 15:00 - Portekiz - Fas - TRT1, TRT4K
A Grubu - 18:00 - Uruguay - Suudi Arabistan - TRT1, TRT4K
B Grubu - 21:00 - İran - İspanya - TRT1, TRT4K
H Grubu mücadelesinde Japonya, 3. dakikada 10 kişi kalan Kolombiya'yı 2-1 yenerek Dünya Kupası tarihinde bir Güney Amerika ekibini yenen ilk Asya takımı oldu. Japonya'nın gollerini Kagawa (penaltıdan) ve Osako, Kolombiya'nın golünü ise Quintero kaydetti.
Gruptaki diğer karşılaşmada Senegal, Polonya'yı Cionek (kendi kalesine) ve Niang'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Polonya'nın golü de Krychowiak'tan geldi.
A Grubu'ndaki maçta ise ev sahibi Rusya, Mısır'ı Fathi (kendi kalesine), Cheryshev ve Dzyuba'nın golleriyle 3-1 yenerek 2'de 2 yaptı. Mısır'ın golünü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığı sakatlıktan sonra sahalara dönen Salah (penaltı) attı. Bu maçların özetlerini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
DÜNYA KUPASI MAÇ ÖZETLERİ İZLE
19 Haziran Salı
Kolombiya 1-2 Japonya
Polonya 1-2 Senegal
Rusya 3-1 Mısır
18 Haziran Pazartesi
İsveç 1-0 Güney Kore
Belçika 3-0 Panama
Tunus 1-2 İngiltere
17 Haziran Pazar
Kosta Rika 0-1 Sırbistan
Almanya 0-1 Meksika
Brezilya 1-1 İsviçre
16 Haziran Cumartesi
Fransa 2-1 Avustralya
Arjantin 1-1 İzlanda
Peru 0-1 Danimarka
Hırvatistan 2-0 Nijerya
15 Haziran Cuma
Mısır -01 Uruguay
Fas 0-1 İran
Portekiz 3-3 İspanya
14 Haziran Perşembe
Rusya 5-0 Suudi Arabistan
GRUP - SAAT - MAÇ - YAYINLANACAĞI KANALLAR
21 Haziran Perşembe
C Grubu 15: 00 Danimarka - Avustralya TRT1, TRT4K
C Grubu 18:00 Fransa - Peru TRT1, TRT4K
D Grubu 21:00 Arjantin - Hırvatistan TRT1, TRT4K
22 Haziran Cuma
E Grubu 15:00 Brezilya - Kosta Rika TRT1, TRT4K
D Grubu 18: 00 Nijerya - İzlanda TRT1, TRT4K
E Grubu 21:00 Sırbistan - İsviçre TRT1, TRT4K
23 Haziran Cumartesi
G Grubu 15:00 Belçika - Tunus TRT1, TRT4K
F Grubu 18:00 Güney Kore - Meksika TRT1, TRT4K
F Grubu 21:00 Almanya - İsveç TRT1, TRT4K
24 Haziran Pazar
G Grubu 15:00 İngiltere - Panama TRT1, TRT4K
H Grubu 18:00 Japonya - Senegal TRT1, TRT4K
H Grubu 21:00 Polonya - Kolombiya TRT1, TRT4K
25 Haziran Pazartesi
A Grubu 17:00 Suudi Arabistan - Mısır TRTSPOR
A Grubu 17:00 Uruguay - Rusya TRT1, TRT4K
B Grubu 21:00 İran - Portekiz TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
B Grubu 21:00 İspanya - Fas TRT1 ve TRT4K
26 Haziran Salı
C Grubu 17:00 Avustralya - Peru TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
C Grubu 17:00 Danimarka - Fransa TRT1, TRT4K,
D Grubu 21:00 Nijerya - Arjantin TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
D Grubu 21:00 İzlanda - Hırvatistan TRT1, TRT4K,
27 Haziran Çarşamba
F Grubu 17:00 Güney Kore - Almanya TRT1, TRT4K,
F Grubu 17:00 Meksika - İsveç TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
E Grubu 21:00 İsviçre - Kosta Rika TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
E Grubu 21:00 Sırbistan - Brezilya TRT1, TRT4K,
28 Haziran Perşembe
H Grubu 17:00 Senegal - Kolombiya TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
H Grubu 17:00 Japonya - Polonya TRT1, TRT4K,
G Grubu 21:00 İngiltere - Belçika TRT1, TRT4K,
G Grubu 21:00 Panama - Tunus TRTSPOR, TRT4K (Banttan)
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