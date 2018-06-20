TRT 1 canlı yayın akışı 20 Haziran: Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar saat kaçta, hangi kanalda?

2018 Dünya Kupası maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlanan Muhammad Salah, dün akşam Fas - Rusya maçı ile sahalara tekrar çıktı. Fakat maçtan 3-1 yenik ayrılan Fas'ın gruptan çıkışı iyice zorlaştı. Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. Rusya'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda favori olarak gösterilen takımlar süpriz sonuçlar alarak herkesi şaşırtıyor. 20 Haziran Çarşamba günü hangi maç saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan yayınlanacak? TRT 1, TRT 4K ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak olan 2018 Dünya Kupası maçları fikstürü listesi hangi gün hangi maç hangi kanalda saat kaçta öğrenebilirsiniz. TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı ile 2018 Dünya Kupası fikstürü haberimizde. İşte detaylar...

HANGİ MAÇ, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

20 Haziran Çarşamba

B Grubu - 15:00 - Portekiz - Fas - TRT1, TRT4K

A Grubu - 18:00 - Uruguay - Suudi Arabistan - TRT1, TRT4K

B Grubu - 21:00 - İran - İspanya - TRT1, TRT4K

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DÜNYA KUPASI GRUP AŞAMASI MAÇ SONUÇLARI

H Grubu mücadelesinde Japonya, 3. dakikada 10 kişi kalan Kolombiya'yı 2-1 yenerek Dünya Kupası tarihinde bir Güney Amerika ekibini yenen ilk Asya takımı oldu. Japonya'nın gollerini Kagawa (penaltıdan) ve Osako, Kolombiya'nın golünü ise Quintero kaydetti.