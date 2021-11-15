TRT 1'den Masumlar Apartmanı için sürpriz karar!

Başrolleri Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar’ın paylaştığı TRT 1’de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin Karadağ - Türkiye Dünya Kupası eleme maçı nedeniyle ekranlara bir hafta ara vereceği iddia edilmişti. TRT'nin yayın akışında da dizinin yeni bölümü yer almamıştı.

Masumlar Apartmanı hayranlarını üzen bu gelişmenin ardından TRT 1’den flaş bir hamle geldi. TRT 1, 16 Kasım’daki yayın akışında Masumlar Apartmanı 47. bölüme yer verdi.

Ekranlara ara vermeyeceği ortaya çıkan Masumlar Apartmanı, 16 Kasım Salı akşamı saat 20.00’de özetsiz yeni bölümüyle yayınlanacak.

MASUMLAR APARTMANI'NDA DENGELER DEĞİŞİYOR

Masumlar Apartmanı, Farah Zeynep Abdullah'ın Masumlar Apartmanı dizisine veda etmesiyle kan kaybetmişti. Bu ayrılığın ardından genç oyuncu Melisa Şenolsun'u kadrosuna dahil eden Masumlar Apartmanı, reyting listelerinde yine de beklenen başarıyı göstermemişti.

2021 sezonundaki iddiasını korumayı hedefleyen Masumlar Apartmanı yapım şirketi bomba bir oyuncu transferi gerçekleştirdi. Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna yeni bölümde ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz de katılıyor.

Aslıhan Gürbüz, dizide Han'ın gizemli eski nişanlısı Ceylan karakterini canlandıracak. Han ile Ceylan yıllar sonra yeniden karşı karşıya geliyor.

Han'ın büyük aşkı Ceylan'ın hikayeye dahil olmasıyla Masumlar Apartmanı'nda tüm dengeler değişecek.

MASUMLAR APARTMANI 47. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ufuk’un kapıya gelişinin ardından Safiye, Han’ın Rüya’ya karşı korumacı tavrını sorgular. Yaşanan tartışma sırasında Safiye’nin ağzından çıkan birtakım itiraflar Gülben’in kalbini daha da kırar ve evde iki kız kardeş arasında soğuk savaş başlar.

Kitapçının açılışı yaklaşırken Naci, Safiye’nin açılışa gelmeyecek oluşunun hüznü içindedir. Gülben, Esat’ı evliliği ertelemeye ikna etmek için çabalarken, Safiye’nin yaptığı bir şey Gülben’e ablasının geleceği için cesur bir adım attırır.

Sonunda açılış gelir çatar. Naci, umutsuzca gözü kapıda Safiye’yi beklerken Han ise başka bir açılışa ve uzun zamandır ertelediği bir karşılaşmaya doğru yol almaktadır.



Han ile eski nişanlısı Ceylan, bir serginin açılışında karşı karşıya gelir.



