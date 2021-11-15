MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. TRT 1'den Masumlar Apartmanı için sürpriz karar!

TRT 1'den Masumlar Apartmanı için sürpriz karar!

15.11.2021 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın milli maç yayını nedeniyle ekranlara kısa bir ara vereceği iddia edilmiş ve TRT'nin yayın akışında da dizinin yeni bölümü yer almamıştı. Dizi hayranlarını üzen bu gelişmenin ardından TRT 1'den sürpriz bir hamle geldi.

Başrolleri Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar’ın paylaştığı TRT 1’de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin Karadağ - Türkiye Dünya Kupası eleme maçı nedeniyle ekranlara bir hafta ara vereceği iddia edilmişti. TRT'nin yayın akışında da dizinin yeni bölümü yer almamıştı.

Masumlar Apartmanı hayranlarını üzen bu gelişmenin ardından TRT 1’den flaş bir hamle geldi. TRT 1, 16 Kasım’daki yayın akışında Masumlar Apartmanı 47. bölüme yer verdi.

Ekranlara ara vermeyeceği ortaya çıkan Masumlar Apartmanı, 16 Kasım Salı akşamı saat 20.00’de özetsiz yeni bölümüyle yayınlanacak.

MASUMLAR APARTMANI'NDA DENGELER DEĞİŞİYOR

Masumlar Apartmanı, Farah Zeynep Abdullah'ın Masumlar Apartmanı dizisine veda etmesiyle kan kaybetmişti. Bu ayrılığın ardından genç oyuncu Melisa Şenolsun'u kadrosuna dahil eden Masumlar Apartmanı, reyting listelerinde yine de beklenen başarıyı göstermemişti.

3cb5f6f4-1c91-4f47-9213-a2a8be2e960d

2021 sezonundaki iddiasını korumayı hedefleyen Masumlar Apartmanı yapım şirketi bomba bir oyuncu transferi gerçekleştirdi. Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna yeni bölümde ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz de katılıyor.

5feadf8d17aca914e817b86e

Aslıhan Gürbüz, dizide Han'ın gizemli eski nişanlısı Ceylan karakterini canlandıracak. Han ile Ceylan yıllar sonra yeniden karşı karşıya geliyor.

Masumlar Apartmanı'nın Esra'sından Aslıhan Gürbüz'e gönderme!Masumlar Apartmanı'nın Esra'sından Aslıhan Gürbüz'e gönderme!

ms2

Han'ın büyük aşkı Ceylan'ın hikayeye dahil olmasıyla Masumlar Apartmanı'nda tüm dengeler değişecek.

MASUMLAR APARTMANI 47. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ufuk’un kapıya gelişinin ardından Safiye, Han’ın Rüya’ya karşı korumacı tavrını sorgular. Yaşanan tartışma sırasında Safiye’nin ağzından çıkan birtakım itiraflar Gülben’in kalbini daha da kırar ve evde iki kız kardeş arasında soğuk savaş başlar.

7fae1cc6-9ddf-48ab-a112-bef80cd866cd

Kitapçının açılışı yaklaşırken Naci, Safiye’nin açılışa gelmeyecek oluşunun hüznü içindedir. Gülben, Esat’ı evliliği ertelemeye ikna etmek için çabalarken, Safiye’nin yaptığı bir şey Gülben’e ablasının geleceği için cesur bir adım attırır.

43923d0e-aaf3-4aa2-a8bf-1c3adb1bb8aa

Sonunda açılış gelir çatar. Naci, umutsuzca gözü kapıda Safiye’yi beklerken Han ise başka bir açılışa ve uzun zamandır ertelediği bir karşılaşmaya doğru yol almaktadır.

b9a2de90-0238-4b7f-a14f-b36cbd46ac55
Han ile eski nişanlısı Ceylan, bir serginin açılışında karşı karşıya gelir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tuğba Ekinci ve Nihat Doğan kavgası sonrası mesajlar ifşa oldu!Tuğba Ekinci ve Nihat Doğan kavgası sonrası mesajlar ifşa oldu!
PARTNER Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor
Camdak Kız'da Muzo'nun gizemli sevgilisi ortaya çıkıyor!Camdak Kız'da Muzo'nun gizemli sevgilisi ortaya çıkıyor!
Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü

Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü

Cihaz sahiplerine kritik uyarı! Hemen silin

Cihaz sahiplerine kritik uyarı! Hemen silin

Türkiye'yi terk edin çağrısı yapıldı mı? İsrail'den açıklama

Türkiye'yi terk edin çağrısı yapıldı mı? İsrail'den açıklama

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Bergüzar'ın büyük aşkıydı! Rus karısı görenleri büyüledi

Bergüzar'ın büyük aşkıydı! Rus karısı görenleri büyüledi

Ekrem İmamoğlu'nun eski işini öğrenen Karsu şaşkına döndü! "Gerçekten mi?"

Ekrem İmamoğlu'nun eski işini öğrenen Karsu şaşkına döndü! "Gerçekten mi?"

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Kıvrak danslarıyla 2000’li yıllara damga vurmuştu! Nez adeta zamana meydan okuyor

Kıvrak danslarıyla 2000’li yıllara damga vurmuştu! Nez adeta zamana meydan okuyor

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sevilen dizi final yapıyor

Sevilen dizi final yapıyor

Villadan rezidansa... Aylık kirası şoke etti

Villadan rezidansa... Aylık kirası şoke etti

Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in eşi bakın kim çıktı! O da çok ünlü

Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in eşi bakın kim çıktı! O da çok ünlü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.